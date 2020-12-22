Источник материала: БT

Рост экономики и доходов граждан, инфляция и строительство жилья - утверждены прогнозные параметры на будущий год. Указ подписал президент.

В документе прописаны важнейшие ориентиры в работе правительства. Во-первых, обеспечить рост денежных доходов - плюс немногим более 1,5 % к уровню нынешнего года. Безработица не должна превысить порог в 4,4 %. А инфляция остаться в пределах 5-процентной отметки.

Государство берет на себя обязательство построить не менее миллиона квадратных метров жилья с господдержкой. А экономика должна выйти на траекторию роста после пандемийного 2020. 1,8 % - таков прогноз правительства на год грядущий.