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Утверждены прогнозные параметры на будущий год

22.12.2020 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рост экономики и доходов граждан, инфляция и строительство жилья - утверждены прогнозные параметры на будущий год. Указ подписал президент.

В документе прописаны важнейшие ориентиры в работе правительства. Во-первых, обеспечить рост денежных доходов - плюс немногим более 1,5 % к уровню нынешнего года. Безработица не должна превысить порог в 4,4 %. А инфляция остаться в пределах 5-процентной отметки.

Государство берет на себя обязательство построить не менее миллиона квадратных метров жилья с господдержкой. А экономика должна выйти на траекторию роста после пандемийного 2020. 1,8 % - таков прогноз правительства на год грядущий.

 
 
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Рост экономики и доходов граждан, инфляция и строительство жилья - утверждены прогнозные параметры на будущий год. Указ подписал президент. В документе...
 
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