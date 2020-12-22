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В перечень важнейших параметров прогноза социально-экономического развития введен предельный показатель роста цен на социально значимые товары

23.12.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год, сообщила его пресс-служба. 

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения определен на уровне 101,6% к 2020 году; уровень безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда — 4,2-4,4%; ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, — не менее 1 млн кв. м; рост цен на социально значимые товары — не более 4,9% (декабрь к декабрю). "Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%)", — отмечает пресс-служба Лукашенко. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна составить 21,3-21,7%, прирост валового внутреннего продукта — 1,8%. 

Правительству "поручено утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год, сообщила его пресс-служба.  ...
 
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