Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год, сообщила его пресс-служба.

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения определен на уровне 101,6% к 2020 году; уровень безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда — 4,2-4,4%; ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, — не менее 1 млн кв. м; рост цен на социально значимые товары — не более 4,9% (декабрь к декабрю). "Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%)", — отмечает пресс-служба Лукашенко.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна составить 21,3-21,7%, прирост валового внутреннего продукта — 1,8%.

Правительству "поручено утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В перечень важнейших параметров прогноза социально-экономического развития введен предельный показатель роста цен на социально значимые товары Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год, сообщила его пресс-служба. ...

БелаПАН.