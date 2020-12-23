ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год

23.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На днях Министерство финансов Республики Беларусь опубликовало у себя на сайте проект Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год». Попытались разобраться, на какие сферы и министерства уйдет в следующем году больше всего денег, и сравнили статьи расходов на строительство с другими сферами.

На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год

В первом же абзаце проекта закона указывается, что жить госсектор в 2021 году будет не по средствам. Прогнозируется доход в казну в сумме 23.303.568.163 рублей, а вот потратить из казны собираются 27.350.513.330 рублей. В итоге по прогнозам в бюджете сформировался дефицит в размере 4.046.945.167 рублей. И как в старом добром анекдоте: «Где они еще $500 берут – ума не приложу».

По опубликованному проекту документа сложно понять, рассчитывали ли составители поступления по старым (действующим) нормам налогов, или уже по новым ставкам, которые планируют поднять. Однако именно налоги являются основной частью доходов, которые поступают в бюджет государства (19.567.456.525 рублей из 23.303.568.163).

Расходы же в документе разбиты на две таблицы: по функциональной классификации и по распорядителям (министерствам и ведомствам). Рассмотрим обе более детально, постараемся отыскать там все, что связанно со строительством и сравним с другими статьями расходов.

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации

Наиболее наглядная таблица, где можно проследить приоритеты в распределении бюджетов по функциональным направлениям, а не по министерствам и органам (приложение 3 в проекте закона).

Согласно таблице на пункт «промышленность, строительство и архитектура» собираются в 2021 году потратить 1.007.931.291 рублей. Из них на строительство и архитектуру (подпункт в пункте «промышленность, строительство и архитектура») пойдет всего лишь 3.221.095 рублей. Для сравнения, на органы внутренних дел (подпункт пункта «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности») выделили 1.025.360.760 рублей. Что в 318 раз больше, чем планируют потратить на строительство и архитектуру.

Мы сравнили статьи расходов бюджета по направлениям и доле, которую они занимают от потребления общего бюджета, выделенного на 2021 год. Физически невозможно в одной инфографике отобразить все направления, которые указаны в проекте Закона, поэтому мы выбрали смежные со строительством, а также наиболее интересные по мнению редакции. Стоит понимать, что выбранные нами классификации потребляют лишь 38% средств всего бюджета.

На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год

Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов

В приложении 4 к проекту Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год» приведена таблица распределения "бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов республиканского бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета". Простыми словами: сколько выделят денег тому или иному министерству или государственному ведомству.

Бюджет каждого ведомства формировался из таблицы расходов республиканского бюджета по функциональной классификации. К примеру, на Министерство здравоохранения выделили 1.568.758.387 рублей. Однако вся сумма разбита на классификации расходов из таблицы приложения 3. То есть в расходы Министерства здравоохранения входят: национальная оборона, образование, общегосударственная деятельность и само здравоохранение.

Так и во всех остальных пунктах. Но если сложить все подпункты «образование» всех ведомств, то получим цифру, которую выделили на образование в таблице приложения 3.

В инфографике ниже представили суммы, которые собираются выделить Министерству архитектуры и строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, а также сравнили с некоторыми другими министерствами и госведомствами.

На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях Министерство финансов Республики Беларусь опубликовало у себя на сайте проект Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год»....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Утверждены прогнозные параметры на будущий год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика