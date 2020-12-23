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На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год
23.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На днях Министерство финансов Республики Беларусь
В первом же абзаце проекта закона указывается, что жить госсектор в 2021 году будет не по средствам. Прогнозируется доход в казну в сумме 23.303.568.163 рублей, а вот потратить из казны собираются 27.350.513.330 рублей. В итоге по прогнозам в бюджете сформировался дефицит в размере 4.046.945.167 рублей. И как в старом добром анекдоте: «Где они еще $500 берут – ума не приложу».
По опубликованному проекту документа сложно понять, рассчитывали ли составители поступления по старым (действующим) нормам налогов, или уже по
Расходы же в документе разбиты на две таблицы: по функциональной классификации и по распорядителям (министерствам и ведомствам). Рассмотрим обе более детально, постараемся отыскать там все, что связанно со строительством и сравним с другими статьями расходов.
Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации
Наиболее наглядная таблица, где можно проследить приоритеты в распределении бюджетов по функциональным направлениям, а не по министерствам и органам (приложение 3 в проекте закона).
Согласно таблице на пункт «промышленность, строительство и архитектура» собираются в 2021 году потратить 1.007.931.291 рублей. Из них на строительство и архитектуру (подпункт в пункте «промышленность, строительство и архитектура») пойдет всего лишь 3.221.095 рублей. Для сравнения, на органы внутренних дел (подпункт пункта «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности») выделили 1.025.360.760 рублей. Что в 318 раз больше, чем планируют потратить на строительство и архитектуру.
Мы сравнили статьи расходов бюджета по направлениям и доле, которую они занимают от потребления общего бюджета, выделенного на 2021 год. Физически невозможно в одной инфографике отобразить все направления, которые указаны в проекте Закона, поэтому мы выбрали смежные со строительством, а также наиболее интересные по мнению редакции. Стоит понимать, что выбранные нами классификации потребляют лишь 38% средств всего бюджета.
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов
В приложении 4 к проекту Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год» приведена таблица распределения "бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов республиканского бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета". Простыми словами: сколько выделят денег тому или иному министерству или государственному ведомству.
Бюджет каждого ведомства формировался из таблицы расходов республиканского бюджета по функциональной классификации. К примеру, на Министерство здравоохранения выделили 1.568.758.387 рублей. Однако вся сумма разбита на классификации расходов из таблицы приложения 3. То есть в расходы Министерства здравоохранения входят: национальная оборона, образование, общегосударственная деятельность и само здравоохранение.
Так и во всех остальных пунктах. Но если сложить все подпункты «образование» всех ведомств, то получим цифру, которую выделили на образование в таблице приложения 3.
В инфографике ниже представили суммы, которые собираются выделить Министерству архитектуры и строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, а также сравнили с некоторыми другими министерствами и госведомствами.
Итого на Министерство строительства выделили денег в два раза меньше, чем на Белтелерадиокомпанию, в три, чем на КГБ, и в 14, чем на МВД.
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На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год
На днях Министерство финансов Республики Беларусь опубликовало у себя на сайте проект Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2021 год»....
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