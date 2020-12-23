На строительство потратят в 318 раз меньше, чем на МВД. Разбираем проект бюджета Беларуси на 2021 год

В первом же абзаце проекта закона указывается, что жить госсектор в 2021 году будет не по средствам. Прогнозируется доход в казну в сумме 23.303.568.163 рублей, а вот потратить из казны собираются 27.350.513.330 рублей. В итоге по прогнозам в бюджете сформировался дефицит в размере 4.046.945.167 рублей. И как в старом добром анекдоте: «Где они еще $500 берут – ума не приложу».

По опубликованному проекту документа сложно понять, рассчитывали ли составители поступления по старым (действующим) нормам налогов, или уже по новым ставкам , которые планируют поднять. Однако именно налоги являются основной частью доходов, которые поступают в бюджет государства (19.567.456.525 рублей из 23.303.568.163).

Расходы же в документе разбиты на две таблицы: по функциональной классификации и по распорядителям (министерствам и ведомствам). Рассмотрим обе более детально, постараемся отыскать там все, что связанно со строительством и сравним с другими статьями расходов.

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации

Наиболее наглядная таблица, где можно проследить приоритеты в распределении бюджетов по функциональным направлениям, а не по министерствам и органам (приложение 3 в проекте закона).

Согласно таблице на пункт «промышленность, строительство и архитектура» собираются в 2021 году потратить 1.007.931.291 рублей. Из них на строительство и архитектуру (подпункт в пункте «промышленность, строительство и архитектура») пойдет всего лишь 3.221.095 рублей. Для сравнения, на органы внутренних дел (подпункт пункта «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности») выделили 1.025.360.760 рублей. Что в 318 раз больше, чем планируют потратить на строительство и архитектуру.

Мы сравнили статьи расходов бюджета по направлениям и доле, которую они занимают от потребления общего бюджета, выделенного на 2021 год. Физически невозможно в одной инфографике отобразить все направления, которые указаны в проекте Закона, поэтому мы выбрали смежные со строительством, а также наиболее интересные по мнению редакции. Стоит понимать, что выбранные нами классификации потребляют лишь 38% средств всего бюджета.