В Минск пришла европейская транспортная платформа Bolt. Как это будет и вовремя ли

Источник материала: Tut.by

С 23 декабря 2020 года в Минске в тестовом режиме станут доступны услуги европейской транспортной платформы Bolt, уже работающей более чем в 200 городах в 40 странах мира. На вопросы TUT.BY ответил операционный менеджер транспортной платформы Bolt Эван Лебедин.





В период тестовой работы Bolt в Беларуси, в ближайшие 6 месяцев, информационный сервис откажется от традиционной комиссии (обычно она составляет 15%), которая будет перераспределена между пассажирами и водителями: услуга обойдется дешевле, а ее производитель сможет больше зарабатывать, отмечают в компании. Чтобы воспользоваться услугами платформы, пользователям нужно скачать мобильное приложение (оно доступно и на белорусском языке), зарегистрироваться в нем, указать место назначения, подтвердить вызов и дождаться автомобиля с водителем. Стоимость поездки можно увидеть в момент заказа. Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки — 3 рубля. В тестовый период в приложении не будет возможности привязать банковскую карточку, но оплата как наличными, так и банковской картой возможна в автомобилях партнеров-перевозчиков.

— За новостью «Bolt выходит на белорусский рынок» — очевидна большая подготовительная работа. Сколько времени ушло на изучение рынка? Как оцениваете его объем, уровень конкуренции?

— Bolt всегда ищет новые рынки, которые, по нашему мнению, могли бы выиграть от большего количества альтернатив в сфере городского транспорта, как с точки зрения пассажиров, так и точки зрения водителей. Мы давно изучаем белорусский рынок и, анализируя конкурентную среду и развитость этой сферы услуг, понимаем, что вполне может предложить жителям Беларуси воспользоваться сервисом Bolt.

Есть много разных способов оценить объем рынка и его потенциал. Мы видим, что в Беларуси есть место для большего количества поставщиков услуг, поскольку на рынке в настоящее время доминирует лишь один игрок. Более того, в Беларуси есть большие возможности для роста: согласно некоторым источникам, в 2019 году около 13% населения страны пользовались услугами сервисов для заказа поездок, и по прогнозам это число может вырасти более чем в два раза в течение следующих 5 лет.

— После выхода на рынок нескольких международных игроков цены на рынке такси в Минске снизились. Есть ли еще резервы для ценовой конкуренции?

— Выбранная стратегия для тестового периода в Беларуси заключается в том, чтобы не брать комиссию с водителей на платформе — поставщики транспортных услуг зарабатывают полную сумму, которую им платят пассажиры. Этот сценарий подразумевает более низкую цену, чем та, которую мы сейчас видим на рынке. И это может стать оптимальным решением для всех: пассажиры платят меньше, а перевозчики зарабатывают больше.

Один из основных принципов работы Bolt, который позволил нам добиться успеха на глобальном уровне, это разумное отношение к развитию компании и фокус в нашей операционной деятельности на эффективности. Мы вполне уверены, что даже после того, как тестовый период закончится (и если он будет признан успешным на этом этапе), мы сможем и далее придерживаться этой беспроигрышной модели.

— Какие у вас требования к партнерам — к транспортным средствам, уровню подготовки?

— Наши требования стандартны для рынка. Некоторые из требований устанавливаются государством, а некоторые являются общепринятой практикой в отрасли. В любом случае, мы собираемся работать с местными перевозчиками, которые уже не первый год работают на рынке и соответствуют отраслевым стандартам, а автомобили — нашим правилам . Водители должны быть старше 21 года, они допускаются к сервису только при наличии действующего удостоверения на право управления транспортным средством, а стаж их управления автомобилем должен быть более 3 лет.

— Время для запуска нового продукта сейчас очевидно сложное — и из-за эпидемиологической ситуации, и политической напряженности. Вас что из этого больше беспокоит?

— Даже в трудные времена людям все равно приходится ежедневно передвигаться по городу. Bolt запускает пилотную программу, чтобы предоставить жителям Минска альтернативу.





— В ваших планах работа только в Минске, или есть планы по продвижению в регионах?

— Это один из вопросов, на которые мы постараемся ответить во время тестового периода. Конечно, если мы увидим, что Минску понравилась наша платформа, мы рассмотрим возможность дальнейшего расширения.

— На шесть тестовых месяцев какие задачи ставит себе компания в Минске? Какие KPI?

— 2020 год был очень непредсказуемым. В данный момент в этом уравнении так много неизвестных, что ориентация на строгое соблюдение ключевых показателей эффективности была бы неразумной. Но мы стремимся сделать все возможное, чтобы принести максимальную пользу Минску.

— После окончания тестового периода как могут развиваться события? Что будет влиять на ваше решение?

— Во многом это зависит от того, как люди будут использовать нашу платформу. Прежде чем переходить к принятию решений, мы хотели бы получить честную обратную связь от пассажиров и водителей, изучить сценарии использования платформы и проанализировать множество различных показателей. Но пока мы будем стараться оказывать наши услуги на высоком уровне и надеемся, что сервис придется минчанам по душе.

Компания Bolt (прежнее название Taxify) основана в Таллинне в 2013 году. В августе 2017 года Didi Chuxing инвестировала в компанию неизвестную сумму. В мае 2018 компания провела инвестиционный раунд в размере 175 млн долларов, среди инвесторов — Daimler и Didi Chuxing. В настоящее время услугами Bolt пользуются более 50 миллионов человек в более чем 40 странах Европы и Африки, а среди сервисов компании есть как прокат электросамокатов и электровелосипедов, так и доставка продуктов питания и отправка посылок.