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В Минск пришла европейская транспортная платформа Bolt. Как это будет и вовремя ли
23.12.2020 09:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 23 декабря 2020 года в Минске в тестовом режиме станут доступны услуги европейской транспортной платформы Bolt, уже работающей более чем в 200 городах в 40 странах мира. На вопросы TUT.BY ответил операционный менеджер транспортной платформы Bolt Эван Лебедин.
— За новостью «Bolt выходит на белорусский рынок» — очевидна большая подготовительная работа. Сколько времени ушло на изучение рынка? Как оцениваете его объем, уровень конкуренции?
— Bolt всегда ищет новые рынки, которые, по нашему мнению, могли бы выиграть от большего количества альтернатив в сфере городского транспорта, как с точки зрения пассажиров, так и точки зрения водителей. Мы давно изучаем белорусский рынок и, анализируя конкурентную среду и развитость этой сферы услуг, понимаем, что вполне может предложить жителям Беларуси воспользоваться сервисом Bolt.
Есть много разных способов оценить объем рынка и его потенциал. Мы видим, что в Беларуси есть место для большего количества поставщиков услуг, поскольку на рынке в настоящее время доминирует лишь один игрок. Более того, в Беларуси есть большие возможности для роста: согласно некоторым источникам, в 2019 году около 13% населения страны пользовались услугами сервисов для заказа поездок, и по прогнозам это число может вырасти более чем в два раза в течение следующих 5 лет.
— После выхода на рынок нескольких международных игроков цены на рынке такси в Минске снизились. Есть ли еще резервы для ценовой конкуренции?
— Выбранная стратегия для тестового периода в Беларуси заключается в том, чтобы не брать комиссию с водителей на платформе — поставщики транспортных услуг зарабатывают полную сумму, которую им платят пассажиры. Этот сценарий подразумевает более низкую цену, чем та, которую мы сейчас видим на рынке. И это может стать оптимальным решением для всех: пассажиры платят меньше, а перевозчики зарабатывают больше.
Один из основных принципов работы Bolt, который позволил нам добиться успеха на глобальном уровне, это разумное отношение к развитию компании и фокус в нашей операционной деятельности на эффективности. Мы вполне уверены, что даже после того, как тестовый период закончится (и если он будет признан успешным на этом этапе), мы сможем и далее придерживаться этой беспроигрышной модели.
— Какие у вас требования к партнерам — к транспортным средствам, уровню подготовки?
— Наши требования стандартны для рынка. Некоторые из требований устанавливаются государством, а некоторые являются общепринятой практикой в отрасли. В любом случае, мы собираемся работать с местными перевозчиками, которые уже не первый год работают на рынке и соответствуют отраслевым стандартам, а автомобили —
— Время для запуска нового продукта сейчас очевидно сложное — и из-за эпидемиологической ситуации, и политической напряженности. Вас что из этого больше беспокоит?
— Даже в трудные времена людям все равно приходится ежедневно передвигаться по городу. Bolt запускает пилотную программу, чтобы предоставить жителям Минска альтернативу.
— Это один из вопросов, на которые мы постараемся ответить во время тестового периода. Конечно, если мы увидим, что Минску понравилась наша платформа, мы рассмотрим возможность дальнейшего расширения.
— На шесть тестовых месяцев какие задачи ставит себе компания в Минске? Какие KPI?
— 2020 год был очень непредсказуемым. В данный момент в этом уравнении так много неизвестных, что ориентация на строгое соблюдение ключевых показателей эффективности была бы неразумной. Но мы стремимся сделать все возможное, чтобы принести максимальную пользу Минску.
— После окончания тестового периода как могут развиваться события? Что будет влиять на ваше решение?
— Во многом это зависит от того, как люди будут использовать нашу платформу. Прежде чем переходить к принятию решений, мы хотели бы получить честную обратную связь от пассажиров и водителей, изучить сценарии использования платформы и проанализировать множество различных показателей. Но пока мы будем стараться оказывать наши услуги на высоком уровне и надеемся, что сервис придется минчанам по душе.
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С 23 декабря 2020 года в Минске в тестовом режиме станут доступны услуги европейской транспортной платформы Bolt, уже работающей более чем в 200 городах в 40 странах мира....
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