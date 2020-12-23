Лукашенко утвердил: ВВП должен вырасти на 1,8%, инфляция - не подняться выше 5%

Прогнозные параметры на 2021 год утвердил Александр Лукашенко соответствующими указами 22 декабря, сообщила его пресс-служба во вторник.

Инфляция должна остаться в пределах 5%. Соответствующие указы Лукашенко подписал 22 декабря.

Так, указ №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» устанавливает следующие параметры, направленные «на улучшение качества жизни» граждан страны:

ВВП должен вырасти на 1,8% и составить 101,8% по отношению к 2020 году

Реальные денежные доходы населения – на 1,6% соответственно

Безработица должна удержаться на уровне 4,2-4,4%

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП запланирована на уровне 21,3-21,7%

Должно быть введено в эксплуатацию не менее 1 млн кв.м жилья с господдержкой

Цены на социально значимые товары не должны вырасти более чем на 4,9% (в декабре 2021 по отношению к декабрю 2020 г.)

Лукашенко также подписал указ №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год».

Согласно документу, «монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%».

«Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне», - проинформировали в президентской пресс-службе.

Финансовая стабильность в Беларуси должна будет сохраняться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», а также эффективной работы платежной системы.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.