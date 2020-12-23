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Лукашенко утвердил: ВВП должен вырасти на 1,8%, инфляция - не подняться выше 5%

23.12.2020 10:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прогнозные параметры на 2021 год утвердил Александр Лукашенко соответствующими указами 22 декабря, сообщила его пресс-служба во вторник.

Инфляция должна остаться в пределах 5%. Соответствующие указы Лукашенко подписал 22 декабря.

Так, указ №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» устанавливает следующие параметры, направленные «на улучшение качества жизни» граждан страны:

  • ВВП должен вырасти на 1,8% и составить 101,8% по отношению к 2020 году
  • Реальные денежные доходы населения – на 1,6% соответственно
  • Безработица должна удержаться на уровне 4,2-4,4%
  • Доля инвестиций в основной капитал в ВВП запланирована на уровне 21,3-21,7%
  • Должно быть введено в эксплуатацию не менее 1 млн кв.м жилья с господдержкой
  • Цены на социально значимые товары не должны вырасти более чем на 4,9% (в декабре 2021 по отношению к декабрю 2020 г.)

Лукашенко также подписал указ №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год».

Согласно документу, «монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%».

«Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне», - проинформировали в президентской пресс-службе.

Финансовая стабильность в Беларуси должна будет сохраняться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», а также эффективной работы платежной системы.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.

 
 
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Прогнозные параметры на 2021 год утвердил Александр Лукашенко соответствующими указами 22 декабря, сообщила его пресс-служба во вторник. Инфляция должна остаться в...
 
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