И правда экстремизм? В чем обвиняют членов Координационного совета

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на членов Координационного совета и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. В этот раз — по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Максимальная санкция по статьям, в которых обвиняют членов Совета, предусматривает лишение свободы до 12 лет. TUT.BY разбирался, что такое экстремистская организация и можно ли членов Координационного совета назвать экстремистами.





А разве не было уголовного дела на Координационный совет до этого? Было. О создании Координационного совета 14 августа заявила Светлана Тихановская, которая в тот момент уже находилась в Литве. Целью Координационного совета была организация диалога с представителями власти и трансфер власти. В президиум Координационного совета вошли Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Лилия Власова. Координационный совет успел провести несколько заседаний, а уже 20 августа Генпрокуратура заявила, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, и возбудила уголовное дело. СК начал расследовать уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В августе всех членов президиума Координационного совета вызывали на допросы в Следственный комитет в рамках расследования дела о захвате власти. Чуть позже по этому делу были задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Лилия Власова и адвокат Колесниковой Илья Салей. Остальные члены президиума Координационного совета успели уехать за границу. Через несколько месяцев из СИЗО отпустили Лилию Власову и Илью Салея. Знак и Колесникова по-прежнему находятся за решеткой.

Почему возбудили еще одно дело? Официально это звучит так: Генпрокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования уголовного дела в отношении членов Координационного совета по ч. 3 ст. 361, приняла решение возбудить уголовное дело против Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского. Кроме того, дело возбудили и в отношении Светланы Тихановской, которая ранее не проходила по уголовному делу о «захвате власти».

Новое дело возбуждено по ч.1 ст.361−1 Уголовного кодекса (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением) и ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем). Кроме того, против одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика «в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования» возбуждено дело по ст.361−2 Уголовного кодекса. Адвокат и член Координационного совета Михаил Кирилюк считает, что возбуждение уголовных дел по таким статьям без убедительных, продемонстрированных всему миру доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей — не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов. — Тем не менее, мы сознательно даем в том числе и юридическую квалификацию действиям следствия, прокуратуры. Мы делаем это не потому что мы не понимаем истинных причин и мотивов их действий, а для того, чтобы показать всю абсурдность попыток со стороны следствия и прокуратуры ведения какой-то юридической аргументации, — отмечает Кирилюк.

Что нужно доказать следствию по новому обвинению? По ст.361−1 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Сам факт возбуждения уголовного дела по данной статье — не имеет прецедентов в истории Беларуси с момента появления этой статьи в УК в 2016 году. Если говорить о составе преступления, то, как отмечает Кирилюк, чтобы образовать состав преступления, предусмотренного ст.361−1 УК (создание экстремистского формирования и руководство им), следствию предстоит доказать: Факт создания экстремистского формирования

Факт руководства формированием (значит должны быть руководители и подчиненные)

Устойчивость группы

Управляемость группы

Факты деятельности, подпадающие под определение экстремизма (13 пунктов) из статьи 1 закона «О противодействии экстремизму» . — Если бы в действиях КС были хоть какие то попытки захвата власти, создания незаконного вооруженного формирования, осуществления террористической деятельности — чего угодно, что входит в определение экстремизма, согласно закону, уверен, доказательства уже были бы предъявлены широкой публике. Так, как они это делают по многим другим делам. Прокурор и следователь могут, конечно, попробовать нам возразить, что «у нас все есть, но мы не хотим показывать заранее, чтобы подозреваемые не скрылись», «не начали уничтожать доказательства». Но зачем вы тогда раскрываете имена подозреваемых? Вы уже не боитесь того, что они «дадут указания своим сообщникам уничтожать доказательства»? Можно предположить, это указывает на то, что у следствия есть сложности с доказательствами, — считает Кирилюк.

Слова и действия членов Координационного совета — и правда экстремизм? Согласно закону Беларуси от 4 января 2007 года № 203-З «О противодействии экстремизму» под определение "экстремистское формирование" подпадает экстремистская группа и экстремистская организация. Экстремистская организация может быть признана таковой только по вступившему в законную силу решению Верховного суда. Такого решения суда вынесено не было и даже дело такое не рассматривалось. Экстремистская группа — согласно закону — «устойчивая управляемая группа в количестве двух или более лиц, предварительно объединившихся для осуществления экстремистской деятельности». — Таким образом, чтобы выводы прокуратуры имели под собой основания — обвинителям необходимо будет доказать, что Знак, Латушко, Ковалькова, Дылевский «объединились для экстремистской деятельности еще до создания координационного совета». Однако согласно десяткам открытых источников предельно ясно видно, что Координационный совет создавался в следующей последовательности: с инициативой создания выступила Светлана Тихановская, отбор членов Совета проводили Ольга Ковалькова и Максим Знак, на общем собрании членов совета был избран президиум, в состав которого вошли Павел Латушко и Сергей Дылевский. Все эти факты делают квалификацию Координационного совета экстремистской группой хронологически невозможной, — отмечает Кирилюк.