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Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию
23.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«СИ-трейдинг» предложил к строительству машиноместа в строящемся доме «Гастелло Резиденс» в Минске, где
Новостройка представляет собой 10-этажный дом с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения. Всего здесь будет 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных), а также гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж-стоянка.
Подземная гараж-стоянка – трехуровневая (два подземных уровня и один – в цокольном этаже), неотапливаемая. Вместимость – 199 машиномест. Помимо этого в гараж-стоянке предусмотрены велопарковки и станция зарядки электромобилей. Попасть в паркинг можно будет на лифте прямо из подъезда.
Проектной декларацией предлагается строительство 99 машиномест от $ 9 тыс. в эквиваленте:
Напомним, на прошлой неделе «ИНФОРЕАЛТ»
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Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию
«СИ-трейдинг» предложил к строительству машиноместа в строящемся доме «Гастелло Резиденс» в Минске, где квартиры продают от $ 1350 за кв.м. Проектная декларация по...
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