﻿ Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию. 21.by
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Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

23.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«СИ-трейдинг» предложил к строительству машиноместа в строящемся доме «Гастелло Резиденс» в Минске, где квартиры продают от $ 1350 за кв.м. Проектная декларация по объекту опубликована в свежем номере газеты «Звязда». Сдать дом в эксплуатацию планируется осенью 2021 года.

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

Новостройка представляет собой 10-этажный дом с двумя подземными уровнями, цокольным этажом, «теплым» техническим чердаком и встроенными помещениями общественного назначения. Всего здесь будет 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных), а также гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж-стоянка.

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

Подземная гараж-стоянка – трехуровневая (два подземных уровня и один – в цокольном этаже), неотапливаемая. Вместимость – 199 машиномест. Помимо этого в гараж-стоянке предусмотрены велопарковки и станция зарядки электромобилей. Попасть в паркинг можно будет на лифте прямо из подъезда.

Проектной декларацией предлагается строительство 99 машиномест от $ 9 тыс. в эквиваленте:

  • 15 машино-мест площадью от 11,50 до 14,50 кв.м, расположенных в цокольном этаже гараж-стоянке. Цена $ 11 тыс. при 100% оплате и $ 11,5 тыс. в рассрочку (в рублях по курсу Нацбанка на день оплаты)
  • 42 машино-места площадью от 11,50 до 14,50 кв.м, расположенных на 2-подземном уровне гараж-стоянки. Цена – $ 10 тыс. при 100 % оплате и $ 10,5 тыс. в рассрочку (в рублях по курсу Нацбанка на день оплаты)
  • 42 машино-места площадью от 11,50 до 14,50 кв.м, расположенных на 3-подземном уровне гараж-стоянки. Цена – $ 9 тыс. при 100 % оплате и $ 9,5 тыс. в рассрочку (в рублях по курсу Нацбанка на день оплаты).

Стали известны цены на машиноместа в ЖК «Гастелло Резиденс» в Минске. «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию

 
Теги: Минск
 
 
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«СИ-трейдинг» предложил к строительству машиноместа в строящемся доме «Гастелло Резиденс» в Минске, где квартиры продают от $ 1350 за кв.м. Проектная декларация по...
 
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