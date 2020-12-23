По соседству с недостроенным домом есть как жилые коттеджи, так и незавершенные строительства. Напротив — пустой земельный участок.

Участок за $65,9 тысячи, д. Чертяж

За 133 тысячи рублей был продан земельный участок площадью 15 соток, который расположен в Боровлянском сельсовете в д. Чертяж. Дорога до Минска занимает около 10 минут, и поэтому это довольно популярное место среди тех, кто хочет жить в собственном доме, не лишая себя городских благ.

За 2 года собственник смог поставить коробку с окнами, накрыть ее крышей. Участок не огорожен, не выровнен.