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Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

23.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В декабре 2018 года мы составили топ самых дорогих земельных участков, проданных за 12 месяцев. Прошло 2 года, и сейчас самое время посмотреть, как хозяева земли использовали «золотые» по тем временам лоты. Спойлер: практически везде уже построили дома.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $63,6 тысячи, а.г. Сеница

Самый дорогой земельный надел аукционов 2018 года расположен в агрогородке Сеница, который граничит со столицей. Здесь за 15 соток собственник заплатил 135 тысяч рублей (по актуальному курсу того времени, эта сумма эквивалентна $63,6 тысячи). Сейчас здесь уже практически достроен двухэтажный коттедж, и работы, судя по всему, ведутся активно. При этом участок не огорожен, и о ландшафтном дизайне еще придется подумать.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

По соседству с недостроенным домом есть как жилые коттеджи, так и незавершенные строительства. Напротив — пустой земельный участок.

Участок за $65,9 тысячи, д. Чертяж

За 133 тысячи рублей был продан земельный участок площадью 15 соток, который расположен в Боровлянском сельсовете в д. Чертяж. Дорога до Минска занимает около 10 минут, и поэтому это довольно популярное место среди тех, кто хочет жить в собственном доме, не лишая себя городских благ.

За 2 года собственник смог поставить коробку с окнами, накрыть ее крышей. Участок не огорожен, не выровнен.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $67,3 тысячи, д. Дроздово 

Аукционные торги по земельному наделу в д. Дроздово остановились на отметке в 132 тысячи рублей. За эту сумму победитель торгов получил участок общей площадью 15 соток, из коммуникаций были заявлены электричество и газ.

Спустя время здесь высится уже полностью готовый к проживанию двухэтажный коттедж, под стать соседским строениям. Участок огорожен забором. Судя по всему, дом жилой.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Деревня Дроздово расположена в Боровлянском сельсовете, буквально в 10 минутах езды от Минска. 

Участок за $66 тысяч, а.г. Колодищи

За 131,4 тысячи был продан земельный участок общей площадью 15 соток. Он расположен в агрогородке Колодищи на ул. П.Бровки, неподалеку от автобусной остановки. Из коммуникаций были заявлены газ, электричество и водопровод.

За 2 года собственник уже практически достроил дом. По крайней мере, снаружи коттедж выглядит готовым. Границы участка обозначены столбами, которые совсем скоро превратятся в полноценный забор.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $62,7 тысячи, пос. Городище

Земельный участок площадью 15 соток в пос. Городище Колодищанского сельсовета был оценен участниками торгов в 127 тысяч рублей. Из коммуникаций были заявлены электричество и газ.

За 2 года на участке появилась лишь «коробка»: окон и дверей еще нет. Уже сейчас можно сказать, что по проекту это должен быть коттедж современной архитектуры: с плоской кровлей и множеством окон во всю стену. Скорее всего, предусмотрена и большая терраса.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $62,7, а.г. Сеница

Еще один дорогой участок расположен в агрогородке Сеница. За 15 соток в мае 2018 года победитель торгов заплатил 126,6 тысяч рублей. Из коммуникаций были заявлены газ, электричество, водопровод. 

На этой земле построен двухэтажный довольно большой коттедж, уже с окнами и крышей. Внутри отделки, скорее всего, нет. Участок не огорожен.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $56 тысяч, а.г. Колодищи

На ул. Покровская в аг. Колодищи 2 года назад был продан участок общей площадью 15 соток. За 111,5 тысячи рублей победитель торгов получил земельный надел с электричеством и газом. 

Сегодня здесь уже практически достроен двухэтажный дом. Скорее всего, сейчас ведутся внутренние работы.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участки за $56,1 и $54,9 тысячи, д. Чертяж

На участок площадью 13 соток в д. Чертяж претендовали 8 человек. Торги остановились на отметке в 110 тысяч рублей. Сейчас здесь построен двухэтажный коттедж, скорее всего, без внутренней отделки. Участок не огорожен.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

За $54,9 тысяч (108 тысяч рублей) на тех же торгах был продан еще один участок в д. Чертяж. Спустя 2 года за высоким забором здесь можно рассмотреть одноэтажный коттедж современной архитектуры.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Участок за $48,7 тысячи, а.г. Колодищи

Завершает наш топ дорогих участков земельный надел в аг. Колодищи. В 2018 году за участок по ул. Летняя победитель торгов заплатил 105 тысяч рублей. Площадь участка — 15 соток, из коммуникаций — газ и электричество. 

И вот что интересно: только здесь можно увидеть лишь какие-то очертания коттеджа. Собственник выбрал для своего загородного жилья не самый популярный в Беларуси панельный вид строительства и пока так и не завершил начатое.

Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го

Анализируя данные 2018 года, стало очевидно, что практически все самые дорогие земельные участки расположены в Московском направлении (за исключением а.г. Сеница). Совпадение? Вряд ли. Это направление и сейчас пользуется довольно высоким спросом среди покупателей участков.

 
Теги: Минск
 
 
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В декабре 2018 года мы составили топ самых дорогих земельных участков, проданных за 12 месяцев. Прошло 2 года, и сейчас самое время посмотреть, как хозяева земли...
 
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