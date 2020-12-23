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Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
23.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В декабре 2018 года мы составили
Участок за $63,6 тысячи, а.г. Сеница
Самый дорогой земельный надел аукционов 2018 года расположен в агрогородке Сеница, который граничит со столицей. Здесь за 15 соток собственник заплатил 135 тысяч рублей (по актуальному курсу того времени, эта сумма эквивалентна $63,6 тысячи). Сейчас здесь уже практически достроен
По соседству с недостроенным домом есть как жилые коттеджи, так и незавершенные строительства. Напротив — пустой земельный участок.
Участок за $65,9 тысячи, д. Чертяж
За 133 тысячи рублей был продан земельный участок площадью 15 соток, который расположен в Боровлянском сельсовете в д. Чертяж. Дорога до Минска занимает около 10 минут, и поэтому это довольно популярное место среди тех, кто хочет жить в собственном доме, не лишая себя городских благ.
За 2 года собственник смог поставить коробку с окнами, накрыть ее крышей. Участок не огорожен, не выровнен.
Участок за $67,3 тысячи, д. Дроздово
Аукционные торги по земельному наделу в д. Дроздово остановились на отметке в 132 тысячи рублей. За эту сумму победитель торгов получил участок общей площадью 15 соток, из коммуникаций были заявлены электричество и газ.
Спустя время здесь высится уже полностью готовый к проживанию двухэтажный коттедж, под стать соседским строениям. Участок огорожен забором. Судя по всему, дом жилой.
Деревня Дроздово расположена в Боровлянском сельсовете, буквально в 10 минутах езды от Минска.
Участок за $66 тысяч, а.г. Колодищи
За 131,4 тысячи был продан земельный участок общей площадью 15 соток. Он расположен в агрогородке Колодищи на ул. П.Бровки, неподалеку от автобусной остановки. Из коммуникаций были заявлены газ, электричество и водопровод.
За 2 года собственник уже практически достроил дом. По крайней мере, снаружи коттедж выглядит готовым. Границы участка обозначены столбами, которые совсем скоро превратятся в полноценный забор.
Участок за $62,7 тысячи, пос. Городище
Земельный участок площадью 15 соток в пос. Городище Колодищанского сельсовета был оценен участниками торгов в 127 тысяч рублей. Из коммуникаций были заявлены электричество и газ.
За 2 года на участке появилась лишь «коробка»: окон и дверей еще нет. Уже сейчас можно сказать, что по проекту это должен быть коттедж современной архитектуры: с плоской кровлей и множеством окон во всю стену. Скорее всего, предусмотрена и большая терраса.
Участок за $62,7, а.г. Сеница
Еще один дорогой участок расположен в агрогородке Сеница. За 15 соток в мае 2018 года победитель торгов заплатил 126,6 тысяч рублей. Из коммуникаций были заявлены газ, электричество, водопровод.
На этой земле построен двухэтажный довольно большой коттедж, уже с окнами и крышей. Внутри отделки, скорее всего, нет. Участок не огорожен.
Участок за $56 тысяч, а.г. Колодищи
На ул. Покровская в аг. Колодищи 2 года назад был продан участок общей площадью 15 соток. За 111,5 тысячи рублей победитель торгов получил земельный надел с электричеством и газом.
Сегодня здесь уже практически достроен двухэтажный дом. Скорее всего, сейчас ведутся внутренние работы.
Участок за $48,7 тысячи, а.г. Колодищи
Завершает наш топ дорогих участков земельный надел в аг. Колодищи. В 2018 году за участок по ул. Летняя победитель торгов заплатил 105 тысяч рублей. Площадь участка — 15 соток, из коммуникаций — газ и электричество.
И вот что интересно: только здесь можно увидеть лишь какие-то очертания коттеджа. Собственник выбрал для своего загородного жилья не самый популярный в Беларуси панельный вид строительства и пока так и не завершил начатое.
Анализируя данные 2018 года, стало очевидно, что практически все самые дорогие земельные участки расположены в Московском направлении (за исключением а.г. Сеница). Совпадение? Вряд ли. Это направление и сейчас пользуется довольно высоким спросом среди покупателей участков.
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Частная "панелька" и современная архитектура. Что построили за два года под Минском на самых дорогих участках 2018-го
В декабре 2018 года мы составили топ самых дорогих земельных участков, проданных за 12 месяцев. Прошло 2 года, и сейчас самое время посмотреть, как хозяева земли...
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