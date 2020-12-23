Топ-10 крупнейших продовольственных предприятий в России, которыми владеют белорусы

Источник материала: Tut.by

Беларусь — один из крупнейших поставщиков продовольствия на российский рынок. Но в последние годы белорусский бизнес начал активно вкладывать деньги и в местное производство сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. «Завтра твоей страны» составило топ-10 крупнейших продовольственных предприятий в России, которыми сегодня владеют белорусы.



Санта Бремор. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Русское море»

Компании «Русское море» принадлежит один из крупнейших в России рыбоперерабатывающих заводов в подмосковном Ногинске. Его построили россияне Максим Воробьев и Геннадий Тимченко, а в конце 2012 года за 52 млн долларов предприятие приобрел основной владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Завод специализируется на производстве продуктов из красной рыбы и икры.

Выручка «Русского моря» по итогам 2019 года составила 16,2 млрд российских рублей и по этому показателю компания заняла четвертое место среди крупнейших белорусских бизнесов в России.

Трубчевский молочный комбинат

Трубчевский молочный комбинат, расположенный в одноименном райцентре Брянской области и специализирующийся на выпуске сыров, один из двух российских производственных активов Алексея Савчука. Бизнесмен стал его владельцем в 2010-е годы и потратил немало денег, чтобы превратить комбинат в конкурентоспособное производство.

Согласно отчету предприятия за прошлый год, его выручка составила 1,2 млрд российских рублей.

«Маслозавод «Староминский»

В 2016 году двое граждан Беларуси Иван Драздович и Игорь Свирид приобрели маслозавод в станице Староминская в Краснодарском крае. Предприятие специализируется на выпуске нерафинированных растительных масел и их фракций.

В 2019 году выручка производства составила почти 1,1 млрд российских рублей.

«Максим Горький плюс»

Это — одно из самых молодых предприятий с белорусским капиталом в пищевой промышленности России и одно из самых прибыльных. В 2018 году его владельцами стали основатель картофелеперерабатывающих компаний «Агроцентр Сула» и «Сула Плюс» Виталий Соболь и создатель IT-компании Itransition Сергей Гвардейцев.

Они приобрели это предприятие, которое занимается выращиванием картофеля в Тульской области и его переработкой в картофельные хлопья и пюре, у российского миллиардера Александра Лебедева. Того самого, чей сын — Евгений Лебедев недавно получил в Великобритании титул барона Сибирского.

До 40% продукции компании «Максим Горький плюс» экспортируется. Выручка по итогам прошлого года составила около 800 млн. российских рублей.

«Совместное предприятие «Союзрыба»

Созданная в 2014 году компания «Союзрыба» — единственное действующее рыболовецкое предприятие с белорусским капиталом в России.

В него инвестировала «Санта Бремор», которой принадлежат 50% в капитале. Остальная доля — у российского партнера.

«Союзрыба» зарегистрирована в Мурманске и имеет одно промысловое судно — «Брест».

В 2019 году компания заработала около 800 млн российских рублей.

«Славянский продукт»

С 2011 года выращиванием свиней и производством мяса свинины в Починковском районе Смоленской области занимается семья Некрашевич. По итогам 2019 года сельскохозяйственное предприятие «Славянский продукт», на котором занято свыше 150 человек, произвело продукции на сумму свыше 750 млн российских рублей.

В Беларуси Некрашевичам принадлежит холдинг «Славянский Велес», в который входят компании «Витебскагропродукт», «Витконпродукт» и «Мясокомбинат «Славянский».

Актанышский молочный комбинат

Этот молокоперерабатывающий завод, расположенный в поселке совхоза имени Кирова в Татарстане, в 2018 году приобрели Алексей Савчук и его российский партнер. У белорусского бизнесмена в нем 75% доля, у татарстанского холдинга «Ядран» — 25%.

В 2019 году предприятие в более чем три раза нарастило выручку, которая превысила 300 млн российских рублей.

Климовская картофельная компания

В рамках сделки по компании «Максим Горький плюс» Сергею Гвардейцеву и Виталию Соболю досталась ее дочерняя структура — Климовская картофельная компания.

Она с 2008 года выращивает картофель на нескольких тысячах гектарах земли в Брянской области. В 2019 году руководство компании «Максим Горький плюс» начало переговоры с администрацией этого российского региона о возможности строительства на территории области еще одного картофелеперерабатывающего завода.

В 2019 году Климовская картофельная компания получила выручку в размере около 270 млн российских рублей.

«Завод растительных масел «Новопокровский»

Это — еще один актив упоминавшихся выше бизнесменов Ивана Драздовича и Игоря Свирида.

Завод растительных масел, открытый в 2010 году, находится в станице Новопокровская в Краснодарском крае. В прошлом году он заработал свыше 250 млн российских рублей.

«Агрофирма «Елгозинское»

В это сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сырого молока в Подмосковье, инвестировал один из самых известных автоперевозчиков постсоветского пространства Василий Сметанин.

Он является основным владельцем холдинга «СДС-транс», в состав которого входят несколько десятков автотранспортных компаний в Беларуси, России и других странах мира.

«Агрофирма «Елгозинское» — один из крупнейших производителей сырого молока в Климовском районе. В 2019 году ее выручка превысила 160 млн российских рублей.