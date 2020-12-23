Политика занялась аполитичными белорусами. «Лишним» стало все, кроме пропаганды

Источник материала: Tut.by

Зарубежные коллеги последние месяцы с недоумением вопрошают: «Что у вас там происходит???» Им казалось, что «в чистой, спокойной и умиротворенной» Беларуси «такой жести» быть не может по определению. Действительно, таких массовых акций протеста, которые были в августе-октябре, и брутального подавления инакомыслия, которое продолжается до сих пор, современная история Беларуси не знала. Но в меньшем масштабе все это имело место быть. Просто общество было по большей части аполитично.

Александр Заяц Заместитель главного редактора

Еще издревле мудрые люди говорили, что «если вы не интересуетесь политикой, она скоро заинтересуется вами». Смысл в том, что вне зависимости от того, участвуете вы в политической деятельности или ее избегаете, все равно остаетесь в сфере политики. Аполитичный человек открывает путь к власти тем, кто стремится к ней, и тем самым все равно участвует в политическом процессе.

В преломлении на Беларусь эта древняя сентенция в начале «нулевых» получила иную интерпретацию: если вы заинтересовались политикой, то вами обязательно займутся спецслужбы. И эту теорию белорусы очень быстро усвоили на практике. В конце 90-х стали пропадать политические оппоненты президента. К предпринимателям, которые вздумали поддержать оппозицию, наведывались проверяющие и «кошмарили бизнес». Несогласных с линией партии депутатов изгоняли из парламента. Из киосков исчезали независимые газеты.

В один прекрасный момент, думаю, середина «нулевых», белорусов перестала политика волновать, поскольку они смирились, что Александр Лукашенко будет вечным президентом, а от них ничего не зависит. В ту пору экономика Беларуси демонстрировала рост, зарплаты стремились вверх. Скачок по сравнению началом 90-х был приличным. Можно сказать, что между властью и большой частью народа был заключен негласный «пакт о ненападении». Людям гарантировали доступные медицину и образование, невысокие тарифы ЖКХ, низкую безработицу, чистоту и порядок, а также возможность выезжать за рубеж «на закупы». Эдакий социализм с человеческим лицом. Народ же закрывал глаза на то, как утихомиривали парламент («ну, а зачем нам такой балаган как в украинский Раде?»), разгоняли на площадях Лебедько, Статкевича и компанию («а что они могут дать народу?»), «закрывали» политиков в тюрьмах, «нормализовывали» СМИ и так далее.

Можно понять обиду трехкратного олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Владимира Парфеновича, который будучи депутатом в 2004 году вместе с коллегами из группы «Республика» объявил голодовку против третьего президентского срока Александра Лукашенко и выступил за внесение изменений в Избирательный кодекс. Голодовка продолжалась больше двух недель, но не имела массовой поддержки. По итогу Лукашенко получил возможность править неограниченное количество сроков, а парламент стал полностью «стерильным». Поэтому сейчас де-факто нет законного способа выразить недоверие к итогам выборов через Палату представителей, как на это надеялись альтернативные кандидаты. И нет возможности это сделать через ЦИК и суд, которые сложно назвать независимыми. Единственной формой протеста осталась улица. Но и там установлены ограничения на участие в несанкционированных массовых акциях. То есть режим все эти годы, пока белорусы были аполитичными в большинстве своем, не сидел сложа руки, а пускал глубокие корни. Сейчас окрепшая система дает отпор протестам, возникшим на базе фальсификации выборов, насилия и смены поколений.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для меня яркий пример аполитичности — спорт. Однотипность рассуждений и нежелание общаться на злободневные темы убавили мой интерес к спортивной журналистике как раз в середине «нулевых». Всяческие попытки поговорить с атлетами не только «о голах, очках и секундах», как правило, заканчивались отговорками типа «спорт вне политики». Но на самом деле, спорт никогда не был вне политики. Атлеты либо искренне заблуждались, либо, что более вероятно, лукавили. Даже сам Лукашенко заявлял , что спорт — это идеология и большая дипломатия, «самый короткий и дешевый путь поднять престиж страны на международной арене». Поэтому «государство никогда не жалело и не будет жалеть средств на спорт», говорил он. На самом деле спортсмены, вольно или невольно, были участниками политики Лукашенко, сопровождая его, например, на различных мероприятиях.

Но в 2020 году ситуация резко изменилась. В середине августа сформировалось Свободное объединение спортсменов, которое выступает за новые выборы и против насилия. Участники СОС сразу подверглись репрессиям. Атлетов, которые открыто поддерживали власть, был минимум. Однако оказалось немало и тех, кто предпочел остаться аполитичными. В итоге политика занялась ими. Людей от спорта вынуждали подписать письмо в поддержку действующего режима. Ряд спортсменов оказывались в числе подписантов, сами того не зная.

В настоящее время забавляют аргументы «провластных атлетов». Наиболее активные из них по сути ставят равно между Лукашенко и государством, а со временем рискуют договориться до того, что назовут его чуть не олигархом, который лично платит деньги спортсменам, поэтому они ему должны быть благодарны. Например, легкоатлет Максим Недосеков на Олимпиадах собирается представлять не народ, на налоги которого спортсмены в Беларуси де-факто существуют, а людей, «которые меня поддерживают, стоят выше, чем я, занимают определенные должности, готовят меня к этим соревнованиям».

Хотя Лукашенко утверждает , что в Беларуси нет олигархов. Но сам и дает основания для других выводов. Кто как не хозяин заводов может вот просто « распорядиться , и с госпредприятия взять 15 тысяч долларов и отдать» политическому оппоненту?

Спортсменам доводят мысль, что это благодаря Лукашенко атлеты могут зарабатывать хорошие по белорусским меркам деньги, а придут условные Бабарико или Цепкало, которые не проявляли интереса к спорту, и такой опеки не будет. Но нет такого политика, которому не хотелось погреться в лучах славы спортсменов. Значит, они вынуждены будут уделять внимание спорту. А что касается финансирования, то могут быть разные варианты, не только через госказну, но и, к примеру, через создание стимулов для бизнеса.

Но сейчас интересно другое. Именно спортсмены, оказавшиеся по разные стороны баррикад, одними из первых продемонстрировали готовность к диалогу. Имею введу недавний онлайн-разговор в инстаграме легкоатлета Максима Недосекова, подписавшего письмо провластных спортсменов, и баскетболистки Елены Левченко, выступающей за новые выборы и против насилия.

Ведь диалог назван самым эффективным способом разрешения политические кризиса. И если таких дискуссий станет больше, то можно не сомневаться, что будет принято решение, которое положит конец этой турбулентности. Но диалог должен идти открыто, публично с привлеченных представителей самых широких слоев общества, а не в СИЗО КГБ или на закрытых днях политинформации в университетах и на заводах . Хотя, наверное, даже первичнее создать атмосферу, при которой такие фигуры, как например, глава EPAM Аркадий Добкин или экс-премьер Андрей Кобяков смогут спокойно обсуждать положение дел в Беларуси, а не соскакивать, чтобы не наговорить чего-то «лишнего». Поскольку «лишним» сегодня кажется все, кроме пропаганды.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции