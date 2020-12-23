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Политика занялась аполитичными белорусами. «Лишним» стало все, кроме пропаганды
23.12.2020 11:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зарубежные коллеги последние месяцы с недоумением вопрошают: «Что у вас там происходит???» Им казалось, что «в чистой, спокойной и умиротворенной» Беларуси «такой жести» быть не может по определению. Действительно, таких массовых акций протеста, которые были в августе-октябре, и брутального подавления инакомыслия, которое продолжается до сих пор, современная история Беларуси не знала. Но в меньшем масштабе все это имело место быть. Просто общество было по большей части аполитично.
Еще издревле мудрые люди говорили, что «если вы не интересуетесь политикой, она скоро заинтересуется вами». Смысл в том, что вне зависимости от того, участвуете вы в политической деятельности или ее избегаете, все равно остаетесь в сфере политики. Аполитичный человек открывает путь к власти тем, кто стремится к ней, и тем самым все равно участвует в политическом процессе.
В преломлении на Беларусь эта древняя сентенция в начале «нулевых» получила иную интерпретацию: если вы заинтересовались политикой, то вами обязательно займутся спецслужбы. И эту теорию белорусы очень быстро усвоили на практике. В конце 90-х стали пропадать политические оппоненты президента. К предпринимателям, которые вздумали поддержать оппозицию, наведывались проверяющие и «кошмарили бизнес». Несогласных с линией партии депутатов изгоняли из парламента. Из киосков исчезали независимые газеты.
В один прекрасный момент, думаю, середина «нулевых», белорусов перестала политика волновать, поскольку они смирились, что Александр Лукашенко будет вечным президентом, а от них ничего не зависит. В ту пору экономика Беларуси демонстрировала рост, зарплаты стремились вверх. Скачок по сравнению началом 90-х был приличным. Можно сказать, что между властью и большой частью народа был заключен негласный «пакт о ненападении». Людям гарантировали доступные медицину и образование, невысокие тарифы ЖКХ, низкую безработицу, чистоту и порядок, а также возможность выезжать за рубеж «на закупы». Эдакий социализм с человеческим лицом. Народ же закрывал глаза на то, как утихомиривали парламент («ну, а зачем нам такой балаган как в украинский Раде?»), разгоняли на площадях Лебедько, Статкевича и компанию («а что они могут дать народу?»), «закрывали» политиков в тюрьмах, «нормализовывали» СМИ и так далее.
Можно понять обиду трехкратного олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Владимира Парфеновича, который будучи депутатом в 2004 году вместе с коллегами из группы «Республика»
Для меня яркий пример аполитичности — спорт. Однотипность рассуждений и нежелание общаться на злободневные темы убавили мой интерес к спортивной журналистике как раз в середине «нулевых». Всяческие попытки поговорить с атлетами не только «о голах, очках и секундах», как правило, заканчивались отговорками типа «спорт вне политики». Но на самом деле, спорт никогда не был вне политики. Атлеты либо искренне заблуждались, либо, что более вероятно, лукавили. Даже сам Лукашенко
Но в 2020 году ситуация резко изменилась. В середине августа сформировалось Свободное объединение спортсменов, которое выступает за новые выборы и против насилия. Участники СОС сразу подверглись репрессиям. Атлетов, которые открыто поддерживали власть, был минимум. Однако оказалось немало и тех, кто предпочел остаться аполитичными. В итоге политика занялась ими. Людей от спорта вынуждали подписать письмо в поддержку действующего режима. Ряд спортсменов оказывались в числе подписантов, сами того не зная.
В настоящее время забавляют аргументы «провластных атлетов». Наиболее активные из них по сути
Хотя Лукашенко
Спортсменам доводят мысль, что это благодаря Лукашенко атлеты могут зарабатывать хорошие по белорусским меркам деньги, а придут условные Бабарико или Цепкало, которые не проявляли интереса к спорту, и такой опеки не будет. Но нет такого политика, которому не хотелось погреться в лучах славы спортсменов. Значит, они вынуждены будут уделять внимание спорту. А что касается финансирования, то могут быть разные варианты, не только через госказну, но и, к примеру, через создание стимулов для бизнеса.
Но сейчас интересно другое. Именно спортсмены, оказавшиеся по разные стороны баррикад, одними из первых продемонстрировали готовность к диалогу. Имею введу недавний
Ведь диалог назван самым эффективным способом разрешения политические кризиса. И если таких дискуссий станет больше, то можно не сомневаться, что будет принято решение, которое положит конец этой турбулентности. Но диалог должен идти открыто, публично с привлеченных представителей самых широких слоев общества, а не в СИЗО КГБ или на закрытых днях политинформации в
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Зарубежные коллеги последние месяцы с недоумением вопрошают: «Что у вас там происходит???». Им казалось, что «в чистой, спокойной и умиротворенной» Беларуси «такой...
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