ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы смогут ставить электронную цифровую подпись «МТС ID» в приложении Directum Solo

23.12.2020 12:51 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

У корпоративных клиентов МТС появилась возможность использования сервиса «МТС ID» в мобильном приложении Directum Solo. Функционал «МТС ID» позволяет ставить цифровую подпись, обладающей той же юридической силой, что и подпись, оставленная на бумажном носителе.

Для того чтобы подписать документ с помощью ЭЦП «МТС ID» в приложении Directum Solo, достаточно выбрать необходимый документ и нажать кнопку «Подписать». Все функции выполняет специализированная SIM-карта МТС, поддерживающая технологию электронной цифровой подписи «МТС ID». Идентификация пользователя и электронная подпись документа происходит с помощью SMS.

Обработка ЭЦП производится через сертифицированное программное обеспечение, которое работает на основе набора надежных криптографических алгоритмов. Взаимодействие с серверами СЭД DirectumBel ведется по защищенному соединению и соответствует действующим стандартам безопасности.

Мобильная ЭЦП от МТС также доступна и в других системах электронного документооборота: «Канцлер», MobileDoc, «Электронное дело».

Более подробная информация о сервисе «МТС ID» здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У корпоративных клиентов МТС появилась возможность использования сервиса «МТС ID» в мобильном приложении Directum Solo. Функционал «МТС ID» позволяет ставить цифровую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Политика занялась аполитичными белорусами. «Лишним» стало все, кроме пропаганды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика