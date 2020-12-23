«Этот закон не накормит белорусов». Что даст одобренный сенатом США Акт о демократии

Источник материала: Tut.by

Сенат США 21 декабря одобрил проект «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». Разбираемся, что означает принятие такого закона и что он принесет белорусам.

Что это за документ? Фактически произошло обновление и расширение действия Акта о демократии в Беларуси, принятого в 2004 году. Он уже видоизменялся в 2006 и 2011 годах. Новый документ возобновляет персональные, экономические и визовые санкции в отношении списка лиц, имеющих отношение к фальсификации выборов, последующим насилию и репрессиям. Принятие «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act) — это реакция США на «жестокие и продолжающиеся репрессии против мирных граждан». — В Беларуси творятся преступления против человечности. Люди, которые их творят, включая сотрудников милиции, должны быть призваны к ответу, — заявил автор документа конгрессмен Кристофер Смит в интервью «Голосу Америки». — Международный уголовный суд должен все это рассмотреть и расследовать очень серьезно. — Принятый закон подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремление к более свободному и демократическому будущему, — заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

В чему суть документа, если «иногда не до законов»? Ни ЕС, ни США не намерены вмешиваться в происходящее в Беларуси, подчеркивают власти этих стран. Именно поэтому высокопоставленные чиновники Запада неоднократно заявляли, что Беларусь должна сама преодолеть наступивший политический кризис и выбрать вектор своего будущего развития. Но страны мира имеют возможность отреагировать на нарушения международных принципов соблюдения прав человека. Главный инструмент для этого — санкции. «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» как раз расширяет полномочия президента США по введению санкций в отношении причастных к массовым репрессиям, преступлениям и нарушениям прав человека в Беларуси. Подобные документы используются как элемент давления на правительства, заподозренных в нарушении прав и демократических свобод граждан своей страны. Например, Кристофер Смит сравнивает ситуацию в Беларуси с тем, что происходит в Нигерии, подчеркивая, что в стране дело дошло до убийств. А также настаивает на том, чтобы виновные понесли ответственность. «Как бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора приговорили к 50 годам тюремного заключения в Сьерра-Леоне и посадили», — проводит параллель конгрессмен. «Правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко продолжает систематически явные и постоянные нарушения прав человека и основных свобод. Продолжает подвергать тысячи продемократических политических активистов и мирных протестующих преследованию, избиениям и тюремному заключению, особенно в результате их попыток мирно осуществить свое право на свободу собраний и объединений», — говорится в самом документе.

Чем эта версия закона отличается от предыдущих? В измененном законопроекте прописан более широкий круг лиц, которые могут попасть под санкции, включая граждан России, принимавших участие в нарушениях прав человека в Беларуси. — Гэта грае стрымліваючую ролю, каб Расія не магла скарыстацца слабасцю беларускай дзяржавы і крызіснай сітуацыяй, якая ў нас стварылася, — отмечает советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка. Авторы документа прописали, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией и подчеркивают роль сохранения независимости белорусского государства. В документе озвучен призыв к немедленному освобождению без предварительных условий всех политических заключенных в Беларуси, включая лиц, задержанных в связи с президентскими выборами 9 августа 2020 года. В то же время указано признание Координационного совета законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и отказывает в признании Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси». В документе зафиксирован призыв провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Среди положений Акта о демократии в Беларуси значатся поддержка стремления народа Беларуси в свободе вероисповедания, оказание помощи в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси и поддержки белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Получается, что этот закон — это те же санкции? Сам документ не выступает санкционным по сути, но он дает большие полномочия американскому президенту вводить санкции в отношении определенного круга лиц, а также предлагает список и критерии, по которым можно включать людей в санкционный список. В документе предлагается включить в него членов ЦИК и других лиц, причастных к фальсификациям на выборах и нарушениям прав человека в Беларуси. Сотрудников силовых ведомств, тех, кто «несет ответственность или соучастие в заказе, контроле, материальной помощи, спонсировании или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки против мирных демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции». А также широкий круг государственных должностных лиц, включая чиновников Союзного государства. Однако документ не содержит пофамильного списка лиц, которые подпадают под санкции. — Закон моцны тым, што ён папераджвае тых, хто думае, рабіць злачынства ці не. Любыя санкцыі часта з’яўляюцца мацнейшай пагрозай іх прыняцця, чым само дзеянне санкцый. Разганяючы дэманстрантаў, фальсіфікуючы выбары, аддаючы незаконные прысуды, хлусячы па тэлеканалах, людзі будуць ведаць, што для іх гэта не пройде безпакарана. Магчыма, гэта самы галоўны эфект як еўрапейскіх, так і амерыканскіх санкцыйных пакетаў, — говорит Франак Вячорка.

Кто и как решает, кого включать санкционный список? Решение, кто войдет в санкционный список, остается за принимаемой их страной или объединением государств. Однако каналов внесения предложений может быть много. В данном случае инициатива может исходить от конгрессменов США, следственных органов, в том числе тех, которые ведут международное расследование, а также от белорусского гражданского общества. — Па кожным прозвішчы, кампані, якія трапляюць пад санкцыі, вядзецца нейкае расследаванне, збор доказаў, матэрыялаў, якія паказваюць датычнысць [да парушэння правоў чалавека]. Гэта рыхтуюць юрысты, таму што яны не хочуць, каб потым былі судовыя працэсы супраць уключэння ў санкцыйны спіс, таму стараюцца максімальна юрыдычна сябе абараніць, — рассказывает Франак Вячорка. Акт о демократии в Беларуси позволит достаточно быстро вносить в список людей и при необходимости расширять его.

Когда закон начнет действовать? 21 декабря законопроект одобрил сенат США. Далее документ отправляется на подпись президенту США и в случае подписания вступит в силу. — Думаю, ў пачатку наступнага года закон будзе падпісаны і уступіць у сілу. Ёсць, вядома, праблема, што зараз адміністрацыя Трампа перадае [паўнамоцтвы] Байдэну, і многія працэсы могут зацягнуцца. То бок да канца студзеня наўрад ці будуць уведзеныя нейкія канкрэтныя абмежаванні ці накладзеныя санкцыі. Але самае важнае, што закон буддзе існаваць, а потым працэс ягонай рэалізацыі будзе хуткім, — отмечает Вячорка.

А что лично мне с этого документа? — Гэтая рэдакцыя закона магла быць і мацнейшая. Але тады, калі ён пісаўся, ніхто не ведаў, што сітуацыя будзе развівацца з такой эскалацыяй падзеяў. Але нават у цяперашнім выглядзе ён вельмі моцна дапамагае беларускаму народу, — считает Франак Вячорка. Главное, что он дает документ, подчеркивает советник Светланы Тихановской, это выражение поддержки белорусскому народу и надежда на то, что в стране могут быть восстановлены справедливость и законность. — Ён канчаткова дэлегітымізуе Лукашэнку ў вачах суственай супольнасці. І канешне ж, ён падтрымае інстытуты грамадзянскай супольнасці, каб беларусы мелі доступ да інфмармацыі, СМІ, маглі аб’ядноўвацца ў арганізацыі. «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» не накормит белорусов, не даст колбасы и не увеличит зарплаты, но он повысит шансы белорусов на самоопределение, на то, чтобы граждане Беларуси могли построить страну, которая их накормит и в которой они будут ощущать себя комфортно, где смогут построить общество, которое заслуживают, считает Франак Вячорка.