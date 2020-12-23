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Курсы валют: доллар и евро продолжают дорожать

23.12.2020 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Евро, доллар и российский рубль продолжают дорожать, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Американская валюта прибавила в цене 0,7%, евро подорожал на 0,39%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,46%.

Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар – 2,57 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,41 белорусского рубля

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Подешевеет ли доллар в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит. Она уже сильно "проседала", поэтому прогнозы многих финансистов на пятую часть стоимости эксперт назвала неоправданными.

По ее словам, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар США, евро и российский рубль набрались сил и продолжают расти в цене по отношению к белорусскому рублю.
 
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