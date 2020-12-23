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Курсы валют: доллар и евро продолжают дорожать
23.12.2020 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Евро, доллар и российский рубль продолжают дорожать, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Американская валюта прибавила в цене 0,7%, евро подорожал на 0,39%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,46%.
Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:
1 евро – 3,14 белорусского рубля
1 доллар – 2,57 белорусского рубля
100 российских рублей – 3,41 белорусского рубля
Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Подешевеет ли доллар в 2021 году?
Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году
По ее словам, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Доллар США, евро и российский рубль набрались сил и продолжают расти в цене по отношению к белорусскому рублю.
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