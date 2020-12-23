Курсы валют: доллар и евро продолжают дорожать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Евро, доллар и российский рубль продолжают дорожать, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в среду.

Американская валюта прибавила в цене 0,7%, евро подорожал на 0,39%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,46%.

Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар – 2,57 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,41 белорусского рубля

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Подешевеет ли доллар в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит . Она уже сильно "проседала", поэтому прогнозы многих финансистов на пятую часть стоимости эксперт назвала неоправданными.

По ее словам, удешевление доллара было "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.