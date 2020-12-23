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Курсы валют на 23 декабря. Белорусский рубль ослаб к основным валютам
23.12.2020 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек. Евро 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек. Евро 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 41 копейка стоят 100...
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