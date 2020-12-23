МНС предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования

Источник материала: БT

Налоговое ведомство предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования. Общественное обсуждение соответствующего проекта постановления Совмина и Нацбанка проходит на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на портале до конца года.