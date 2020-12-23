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МНС предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования

23.12.2020 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Налоговое ведомство предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования. Общественное обсуждение соответствующего проекта постановления Совмина и Нацбанка проходит на Правовом форуме Беларуси. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на портале до конца года.

 
 
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Налоговое ведомство предлагает обсудить изменения в использовании кассового оборудования. Общественное обсуждение соответствующего проекта постановления...
 
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