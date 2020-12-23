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Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3 %
23.12.2020 14:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Ввод жилья в Беларуси за год увеличился почти на 10 %. За 11 месяцев года в эксплуатацию введено почти 3,5 миллиона свежих квадратных метров. Всего с января по ноябрь построено 39,5 тысяч квартир, каждая третья из которых для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Ввод жилья в Беларуси за год увеличился почти на 10 %. За 11 месяцев года в эксплуатацию введено почти 3,5 миллиона свежих квадратных метров. Всего с января по ноябрь...
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