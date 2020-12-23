ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3 %

23.12.2020 14:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ввод жилья в Беларуси за год увеличился почти на 10 %. За 11 месяцев года в эксплуатацию введено почти 3,5 миллиона свежих квадратных метров. Всего с января по ноябрь построено 39,5 тысяч квартир, каждая третья из которых для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ввод жилья в Беларуси за год увеличился почти на 10 %. За 11 месяцев года в эксплуатацию введено почти 3,5 миллиона свежих квадратных метров. Всего с января по ноябрь...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко утвердил: ВВП должен вырасти на 1,8%, инфляция - не подняться выше 5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика