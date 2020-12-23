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Компаниями попавшего под санкции Воробья стали владеть его менеджеры
23.12.2020 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новополоцкий бизнесмен Николай Воробей перестал быть владельцем нефтетрейдера «Интерсервис», Абсолютбанка и охотничьего комплекса «Красный бор». Информация об этом размещена на
В настоящее время конечными бенефициарами этих трех структур значатся Алеся Бережная, Вячеслав Атрахимович и Ирина Панкратова. Первая является директором «Интерсервиса», второй — главным бухгалтером этой же компании.
До недавних пор долями «Интерсервиса», Абсолютбанка и «Красного бора» владели Николай Воробей и его жена Тамара.
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Новополоцкий бизнесмен Николай Воробей перестал быть владельцем нефтетрейдера «Интерсервис», Абсолютбанка и охотничьего комплекса «Красный бор».
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