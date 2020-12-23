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Минск рассчитывает 24 декабря подписать контракт на поставку газа
23.12.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Минск рассчитывает в четверг, 24 декабря, подписать контракт с российской корпорацией "Газпром" на поставку газа, заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Действующее соглашение, по которому Беларусь закупает у России газ за 127 долларов за тысячу "кубов", истекает 31 декабря. Переговоры о новом контракте начались в ноябре, когда
"Мы в рабочих переговорах. Завтра в очередной раз, хотелось бы надеяться, что в последний раз в этом году, чтобы мы завтра подписали документ", - сообщил Семашко, который находится с рабочим визитом в Волгограде. Слова посла приводит
Семашко не раскрыл детали переговоров касательно цены на голубое топливо.
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко в октябре заявлял, что республика рассчитывает на привлекательную цену на российский газ в 2021 году.
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Очередной раунд переговоров состоится завтра: белорусский посол Владимир Семашко отправится на встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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