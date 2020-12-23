Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко судится с МИД. Адвокат заявил отвод судьи

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Минска прошло первое заседание по иску экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к МИД Беларуси. Бывший дипломат через суд требует изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе» на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».



Владимир Астапенко присоединился к команде Павла Латушко в Народном антикризисном управлении. Фото: НАУ

Напомним, Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое , в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Астапенко в корне не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и хочет через суд изменить формулировку причины увольнения.

Сам бывший дипломат находится в Варшаве, в суде его интересы представляет адвокат Сергей Зикрацкий. Защитник еще до заседания подал два ходатайства в суд с просьбой организовать участие Астапенко в процессе по видеосвязи.

Судья Ольга Шодор ходатайство не удовлетворила, сославшись на то, что у суда нет такой технической возможности. Зикрацкий возразил: в Минске все суды имеют техническую возможность для организации заседания по видеосвязи. Судья Шодор еще раз повторила, что у суда нет такой возможности, поэтому ходатайство отклоняется.

В суд также поступили документы из МИД: уведомление, адресованное Астапенко, от 22 октября с требованием откомандироваться в Минск, и акты от 3 и 4 ноября о нарушении трудовой дисциплины. Их суд приобщил к делу.



Адвокат Сергей Зикрацкий, фото: TUT.BY



Представители ответчика — Министерства иностранных дел — в суд не явились. Адвокат Зикрацкий заявил, что продолжать судебное заседание в отсутствие ответчиков невозможно, поскольку необходимо выслушать позицию МИД. Судья решила иначе и продолжила рассматривать дело.

Сергей Зикрацкий в пояснениях суду отметил, что Владимир Астапенко дважды подавал заявление об освобождении его от должности. Первый раз — по соглашению сторон в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. Это заявление не было удовлетворено, и Астапенко 27 октября подал заявление об освобождении его от должности по ч.1 ст. 41 Трудового кодекса, поскольку полагал, что в текущей ситуации не может исполнять свои обязанности в качестве посла: из-за многочисленных нарушений прав и свобод граждан Беларуси текущей властью, очевидных грубые фальсификаций итогов президентских выборов, неоправданной жестокой реакции органов внутренних дел- применение спецсредств и оружия в ответ на мирные акции протеста, отказов в возбуждении уголовных дел по фактам убийств, насилий и массовых избиений.

— В связи с этим Астапенко считал, что не может исполнять свои обязанности посла Беларуси и представлять ее на международной арене, — заявил адвокат экс-посла.

В суде также стало известно, что после подачи заявления об увольнении Астапенко отказался от вручения верительных грамот президенту Перу. Грамоты были у Астапенко на руках, но в связи с несогласием с политикой государства, посол отказался от участия в церемонии.

Сергей Зикрацкий отметил, что неоднократные попытки узнать, какой проступок совершил Астапенко в должности посла, не увенчались успехом.

— В отзыве на исковое заявление Министерство иностранных дел в трех абзацах сообщило нам, что оно не согласно с исковым заявлением, и, по сути, единственным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований МИД рассматривает ссылку на п. 20 ст.84 Конституции, на основании которого президент назначает или отзывает диппредставителей и п. 23 Положения о дипломатической службе. МИД делает вывод, что раз назначение и отзыв послов — прерогатива президента, то МИД просто выполняет поручения президента. Мы полагаем, что несмотря на то, что решение об освобождении Астапенко от должности посла принято президентом, это не препятствует рассмотрению трудового спора и суду необходимо проверить, имелись ли такие основания для увольнения, как указано в указе президента. Мы считаем, что не существовало никаких проступков, несовместимых с занимаемой должностью посла, и увольнение является незаконным, — заявил адвокат.





Защита также обратила внимание на то, что по закону предложения по назначению или снятию с должности посла вносит Совмин, а президент уже согласовывает кандидатуры. Поэтому представитель экс-посла заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал в Совмине сведения о внесении им предложения об освобождении Астапенко от должности посла и сведения о проступке, на основании которого было принято решение об освобождении его от должности.

Судья все ходатайства защиты отклонила и адвокат заявил отвод судьи.

— Я вынужден, в соответствии со статьей 32 Гражданско-процессуального кодекса заявить отвод судьи. Я полагаю, что судом неоднократно на протяжении данного судебного процесса были допущены нарушения гражданско-процессуального кодекса, которые препятствуют полному, всестороннему, объективному рассмотрению данного трудового спора. Во-первых, судом было отклонено ходатайство о проведении заседания посредством видеосвязи, несмотря на то, что существуют определенные вопросы, ответить на которые может только сам истец. Мы полагаем, что техническая возможность у суда для удовлетворения данного ходатайства была. Мы полагаем, что суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании документов, сведений о совершении проступка Астапенко, что, очевидно, непосредственно связано с рассмотрением данного дела. Мы полагаем, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, и у нас возникают обстоятельства, вызывающи сомнения в его объективности и беспристрастности. В связи с ГПК это является основанием для отвода судьи, — заявил Зикрацкий.

Судья заявление адвоката не удовлетворила, заявив, что оно основывается на домыслах. В суде объявлен перерыв до 24 декабря.