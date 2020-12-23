В правительстве решают, как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность сахарных заводов

Источник материала: БT

Сахарной отрасли в последние годы приходилось несладко. Перепроизводство этого продукта в Евразийском экономическом союзе наблюдалось в последнее несколько лет. В этом году, правда, объемы значительно сократились и цены пошли вверх. На рынке страны-соседки России пришлось включить сахар в перечень социально значимых товаров и снизить цены на него.

Как чувствуют себя сегодня наши предприятия. Мы побывали на Жабинковском сахарном заводе. Урожай этого года уже переработали. И сейчас в правительстве решают, как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность. Подробности в репортаже.

Жабинковский район специализируется на производстве молока, мяса, выращивании зерновых, картофеля и свеклы. Наверное, поэтому, один из сахарных заводов страны базируется именно здесь.

Отпускные цены на сахар повысились на 1,5 процента

Но это прежде всего связано с тем, что завод отменил премиальные выплаты и скидки, которые раньше предоставлялись предприятиям торговли. Они в свою очередь, чтобы заработать, подняли стоимость продукта в рознице. В целом на бюджет белоруса это не повлияет, так как в год белорусу нужно около 35 килограммов сахара. С точки зрения предприятия - это другие масштабы.

Главная фишка Жабинковского сахарного завода - желирующий сахар

На заводе утверждают, что благодаря этому продукту варенье можно приготовить за 5 минут.



Эксперимент

Мы решили проверить, провести эксперимент. Взяли стаканчик малины, желирующий сахар, ставим на огонь на 5 минут. Если для варки обычного варенья требуется порядка 2-3 часов, то благодаря этому продукту, варенье можно приготовить за 5 минут.

Желе, варенье, пастила и конфитюр - за короткое время и с экономией не только времени, но и денег - речь о газе или электроэнергии.

Эксперимент удался, малиновый конфитюр - отличное дополнение к утреннему кофе.



В феврале предприятие остановят до нового урожая

Мы опоздали и теперь не сможем вам показать полный процесс производства сахара. Накануне нашего приезда в 5 утра отгрузили последнюю свеклу и загрузили в переработку. После упаковки всего сахара в феврале предприятие остановят до нового урожая. С февраля по август здесь будут проходить профилактические работы. А большая часть сотрудников перейдет на неполный рабочий день.



Переработка свеклы - безотходное производство. Главный продукт - сахар, побочный - жом, патока, и дефекаты - тоже имеют своего потребителя. Патоку, например, продают как для производства продуктов питания, так и комбикорма для животных - применение самое разное. Много покупают поляки. Жом - твердый отход уходит на корм животным - в основном на экспорт, а дефекаты - самые грязные остатки производства - как удобрения на поля.

Как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность?

Стоит отметить - в работе сахарных заводов есть определенная специфика - они перерабатывают урожай всего на протяжении нескольких месяцев в году. И сейчас в правительстве решают, как догрузить производство, чтобы повысить рентабельность. Глава государства на докладе по сахарной отрасли сказал, что с 1 января мы в свободном плавании. Заводы будут идти к рыночным условиям. преференции останутся не все.