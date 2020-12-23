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Конкурс "Предприниматель 2020 года" назвал лучших в своем деле

23.12.2020 16:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Каждый третий рубль в казне - от малого и среднего бизнеса. Предприниматели занимают важное место в развитии экономики - обеспечивают работой более миллиона человек и формирует треть валовой добавленной стоимости. Особую роль бизнес играет и в укреплении регионов, а также доступности товаров и услуг в каждом уголке страны. Лучших в своем деле по традиции в конце года отметили на конкурсе "Предприниматель года".

Это своеобразное подведение итогов развития деловой инициативы и поощрения тех, кто смог свою идею превратить в жизнь и свой источник доходов. 35 лучших представителей малого и среднего бизнеса из различных сфер наградили в Минске. Они-то точно знают, как это - начинать с нуля и занять свою нишу на рынке. С деловым сообществом пообщалась и наш корреспондент Алина Лаппо.

По итогам 10 месяцев текущего года малый и средний бизнес насчитывает порядка 150 тысяч юридических лиц и четверть миллиона индивидуальных предпринимателей. Кроме того, именно бизнесом обеспечивается значительная часть экспорта товаров и услуг.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: "Предприниматели видят перспективу развития экономики, и уже сегодня по результатам развития за 11 месяцев мы видим рост и в этом росте именно восстановление в первую очередь секторов нашей экономики. И в этом восстановлении особую роль играют наши предприниматели. Сегодня практически 47 % экспорта формируется за счет частного бизнеса, 50 % ВВП - это частный бизнес, 60 % выручки - это частный бизнес, поэтому государство делает упор на развитие бизнеса".

О том, что предпринимательство активно развивается в нашей стране, говорят и результаты. На одно призовое место на конкурсе претендовали 8 компаний, по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась. 35 лучших представителей разных сфер выбрали из каждой области по 5 номинациям. Основная цель такого мероприятия - развитие предпринимательской инициативы, а главное - стимулирование деловой активности населения.

Предприниматели играют важную роль и в восстановлении экономики. Сегодня в положительной зоне находятся сельское хозяйство, строительство, IT-сфера и розничный товарооборот. Также восстанавливаются сектора промышленности.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: "В разрабатываемой проекте программы социально-экономического развития предполагаются и планируются меры, которые позволят не только создать благоприятные условия, но и оказать финансовую поддержку предпринимательству, в том числе в кооперации с крупными нашими предприятиями. Особое внимание будет оказано малому бизнесу".

Сегодня примерно каждый 37 гражданин страны - зарегистрированный индивидуальный предприниматель. Малый и средний бизнес играет роль в укреплении регионов, обеспечении занятости и доступности товаров и услуг в каждом уголке нашей страны. Значимость бизнеса для экономики очевидна, и государство принимает различные меры для его поддержки.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый третий рубль в казне - от малого и среднего бизнеса. Предприниматели занимают важное место в развитии экономики - обеспечивают работой более миллиона...
 
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