«Надеемся, что дом сдадут до конца месяца». Высотку «СИ-Трейдинга» в д.Копище все-таки примут, а дольщики скоро получат ключи

Последней инстанцией, которая возражала против введения дома в эксплуатацию, была ГАИ УВД Миноблисполкома. В предыдущем разговоре с журналистом Realt.by директор компании «СИ-Трейдинг» Николай Вашкевич так комментировал ситуацию:

— Для обеспечения права участников строительства на приобретение машино-мест ООО «СИ-трейдинг» предложило для подписания договоры, которым предусмотрено право владельцев квартир после завершения строительства паркинга по своему выбору заключить договор купли-продажи или аренды машино-места. До реализации владельцами квартир ООО «СИ-трейдинг» в соответствии с договором не вправе продавать/сдавать в аренду третьим лицам «забронированное» машино-место.

Разумеется, участники строительства имеют право по своему усмотрению решать, заключать им договоры или нет. Наша задача заключается в том, чтобы показать, что всем участником строительства квартир было предложено заключить договоры и в случае отказа задокументировать этот факт.

Проще говоря, мы заинтересованы в том, чтобы сдать дом как можно скорее. Однако, если кто-то из дольщиков не хочет заключать договор, заставить это сделать его не можем. Если такие собственники квартир найдутся, то дом не будет введен в эксплуатацию в этом году. Но я искренне не представляю, как можно отказаться от бесплатного парковочного места.

Однако, по имеющейся информации, жильцы, которые не хотели заключать такой договор, все же нашлись — около 9 квартир. Тем не менее, застройщик подал все необходимые документы в ГАИ еще раз. И, судя по последним новостям, эта попытка стала успешной.