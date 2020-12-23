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«Надеемся, что дом сдадут до конца месяца». Высотку «СИ-Трейдинга» в д.Копище все-таки примут, а дольщики скоро получат ключи
23.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы пристально
Сегодня на
«В порядке информирования участников строительства жилого дома № 35 по генплану ООО «СИ-трейдинг» уведомляет о следующем.
По результатам осмотра ГАИ УВД Миноблисполкома объекта строительства «Строительство группы жилых домов (3 пусковой комплекс) и проектируемой улицы №9 (продолжение ул.Лопатина) на территории микрорайона №1 жилого района «Копище» в д.Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой» возражения против приемки объекта в эксплуатации отсутствуют».
Это значит, что высотка в самое ближайшее время будет введена в эксплуатацию и дольщики, наконец, смогут получить ключи от своих квартир.
Последней инстанцией, которая возражала против введения дома в эксплуатацию, была ГАИ УВД Миноблисполкома. В предыдущем разговоре с журналистом Realt.by директор компании «СИ-Трейдинг» Николай Вашкевич так
— Для обеспечения права участников строительства на приобретение машино-мест ООО «СИ-трейдинг» предложило для подписания договоры, которым предусмотрено право владельцев квартир после завершения строительства паркинга по своему выбору заключить договор купли-продажи или аренды машино-места. До реализации владельцами квартир ООО «СИ-трейдинг» в соответствии с договором не вправе продавать/сдавать в аренду третьим лицам «забронированное» машино-место.
Разумеется, участники строительства имеют право по своему усмотрению решать, заключать им договоры или нет. Наша задача заключается в том, чтобы показать, что всем участником строительства квартир было предложено заключить договоры и в случае отказа задокументировать этот факт.
Проще говоря, мы заинтересованы в том, чтобы сдать дом как можно скорее. Однако, если кто-то из дольщиков не хочет заключать договор, заставить это сделать его не можем. Если такие собственники квартир найдутся, то дом не будет введен в эксплуатацию в этом году. Но я искренне не представляю, как можно отказаться от бесплатного парковочного места.
Однако, по имеющейся информации, жильцы, которые не хотели заключать такой договор, все же нашлись — около 9 квартир. Тем не менее, застройщик подал все необходимые документы в ГАИ еще раз. И, судя по последним новостям, эта попытка стала успешной.
Николай Вашкевич рассказал, что у нескольких дольщиков причина отказа от заключения договора аренды на машиноместо звучала: "Просто не хочу", еще пару собственников квартир не смогли приехать подписать документы из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, из 148 квартир 138 подписали такие договора. Застройщик надеется, что дом будет сдан до конца месяца.
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Позже представитель застройщика подтвердил, что дом уже сдан и подаются документы на техпаспорт.
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«Надеемся, что дом сдадут до конца месяца». Высотку «СИ-Трейдинга» в д.Копище все-таки примут, а дольщики скоро получат ключи
Мы пристально следили за судьбой многострадальной высотки в д. Копище. В ее истории были взлеты и падения, но последним камнем преткновения стали парковочные...
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