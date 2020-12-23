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США расширили санкционный список против властей Беларуси: в нем теперь ЦИК и минский ОМОН
23.12.2020 18:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, включив в него некоторые силовые структуры и ЦИК. Информация об этом
Как сообщается, особый санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США был расширен всего на одного гражданина Беларуси — замглавы МВД Геннадия Казакевича. Однако ограничительные меры также введены в отношении белорусского Центризбиркома и некоторых силовых структур: спецназа КГБ «Альфа», Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, а также минского ОМОНа.
Никаких пояснений о причинах включения указанного лица и структур в санкционный список в сообщении американского Министерства финансов не содержится.
Напомним, в начале октября США
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Также американские санкции введены в отношении замглавы МВД Беларуси и некоторых силовых структур.
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