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США расширили санкционный список против властей Беларуси: в нем теперь ЦИК и минский ОМОН

23.12.2020 18:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, включив в него некоторые силовые структуры и ЦИК. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США.


Фото: Reuters

Как сообщается, особый санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США был расширен всего на одного гражданина Беларуси — замглавы МВД Геннадия Казакевича. Однако ограничительные меры также введены в отношении белорусского Центризбиркома и некоторых силовых структур: спецназа КГБ «Альфа», Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, а также минского ОМОНа.

Никаких пояснений о причинах включения указанного лица и структур в санкционный список в сообщении американского Министерства финансов не содержится.

Напомним, в начале октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых были тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев и другие представители МВД, а также члены Центральной избирательной комиссии.

 
 
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Также американские санкции введены в отношении замглавы МВД Беларуси и некоторых силовых структур.
 
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