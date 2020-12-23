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Украина упростила для белорусов получение временного вида на жительство

23.12.2020 18:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина упростила порядок выдачи временного вида на жительство для граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.


Фото: wikipedia.org

Кабинет министров Украины 23 декабря принял решение об упрощении порядка оформления временного вида на жительство для определенных категорий граждан Беларуси: предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности в сфере IT и инноваций, а также членов их семей (мужья, жены, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).

Теперь белорусы, желающие переехать в Украину, при подаче заявления для иммиграции смогут подать бумаги и на получение временного вида на жительство. Документ будет оформлен на весь период получения разрешения на иммиграцию, так что наши соотечественники смогут беспрепятственно въехать в Украину, пока их заявление будет рассматриваться. Сообщается, что такие правила будут действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в начале октября стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Согласно документу, предпринимателям и специалистам в сфере информационных технологий и инноваций продлен срок временного пребывания до 180 дней в году. Также для них вводится пилотный проект упрощенного оформления вида на жительство с возможностью получения документов в трехдневный срок без выезда из Украины и другие преференции.

Такое решение соседнего государства вызвало недовольство белорусских властей. МИД нашей страны назвал такой шаг недружественным и дискриминационным, а послу Украины была вручена соответствующая нота.

 
 
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Сообщается, что новые правила будут действовать до 31 декабря 2021 года.
 
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