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Украина упростила для белорусов получение временного вида на жительство
23.12.2020 18:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина упростила порядок выдачи временного вида на жительство для граждан Беларуси. Об этом
Кабинет министров Украины 23 декабря принял решение об упрощении порядка оформления временного вида на жительство для определенных категорий граждан Беларуси: предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности в сфере IT и инноваций, а также членов их семей (мужья, жены, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).
Теперь белорусы, желающие переехать в Украину, при подаче заявления для иммиграции смогут подать бумаги и на получение временного вида на жительство. Документ будет оформлен на весь период получения разрешения на иммиграцию, так что наши соотечественники смогут беспрепятственно въехать в Украину, пока их заявление будет рассматриваться. Сообщается, что такие правила будут действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.
Напомним, в начале октября стало известно, что Владимир Зеленский
Такое решение соседнего государства вызвало недовольство белорусских властей. МИД нашей страны
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Сообщается, что новые правила будут действовать до 31 декабря 2021 года.
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