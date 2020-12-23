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Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году
23.12.2020 20:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭкспорт планируют с приростом 5,7%, ВВП – 1,8%. Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны будущие проекты, которые должны пополнять государственную казну. Особое внимание - социальным проектам и росту доходов людей.
Безработица в 2021 году не должна превысить порог в 4,4%. А инфляция - остаться в пределах пятипроцентной отметки.
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Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году
Экспорт планируют с приростом 5,7%, ВВП – 1,8%. Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны...
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