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Внутреннее потребление и внешний спрос - два главных фактора роста экономики Беларуси в следующем году

23.12.2020 20:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экспорт планируют с приростом 5,7%, ВВП – 1,8%.  Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны будущие проекты, которые должны пополнять государственную казну. Особое внимание - социальным проектам и росту доходов людей. 

Безработица в 2021 году не должна превысить порог в 4,4%. А инфляция - остаться в пределах пятипроцентной отметки.

 
 
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Экспорт планируют с приростом 5,7%, ВВП – 1,8%.  Накануне утверждены прогнозные документы на 2021 год. В них учтены нынешние реалии пандемийного года и просчитаны...
 
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