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США ввели визовые ограничения против 39 человек, причастных к «подрыву белорусской демократии»
23.12.2020 20:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Об этом заявил Майк Помпео,
— Госдепартамент принял меры в соответствии с президентским указом 8015 для определения 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и наложил на них визовые ограничения, — заявил Помпео.
В сообщении также говорится, что Госдепартамент наложил визовые ограничения в общей сложности на 63 лица за их участие в подрыве демократии в Беларуси, фальсификации президентских выборов 9 августа и последующее насилие, продолжающееся по сей день.
Сегодня также стало известно, что США
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Госдепартамент наложил визовые ограничения в общей сложности на 63 лица за их участие в подрыве демократии в Беларуси, фальсификации президентских выборов 9...
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