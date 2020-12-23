США ввели визовые ограничения против 39 человек, причастных к «подрыву белорусской демократии»

Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Об этом заявил Майк Помпео, сообщается на сайте Годепа.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Госдепартамент принял меры в соответствии с президентским указом 8015 для определения 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и наложил на них визовые ограничения, — заявил Помпео.

В сообщении также говорится, что Госдепартамент наложил визовые ограничения в общей сложности на 63 лица за их участие в подрыве демократии в Беларуси, фальсификации президентских выборов 9 августа и последующее насилие, продолжающееся по сей день.

Сегодня также стало известно, что США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, включив в него некоторые силовые структуры и ЦИК, а также замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича.