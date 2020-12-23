Гражданку Швейцарии, которая получила два года за сорванную с омоновца балаклаву, признали политзаключенной

Источник материала: Tut.by

Наталья Херше, которая получила два с половиной года колонии за то, что на женском марше 19 сентября сорвала балаклаву с омоновца, признана политзаключенной. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: TUT.BY

Правозащитники указывают, что уголовное преследование Натальи Херше, которая является гражданкой Беларуси и Швейцарии, носит политически мотивированный характер.

Они отмечают, что при рассмотрении дела суд не дал оценку законности требований и действий сотрудников милиции на акции в Минске 19 сентября, в которой принимала участие Наталья Херше.

— Мы считаем, что осужденная не совершила уголовного преступления, поскольку деятельность сотрудников МВД по задержанию участников мирного шествия выходила за рамки «выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка», — пишут правозащитники. Они указывают, что акция носила исключительно мирный характер и по международным стандартам (п. 131 Руководящих принципов ОБСЕ о свободе мирных собраний) должна защищаться властями.

Правозащитники считают, что Херше нанесла ущерб потерпевшему сотруднику МВД по неосторожности и без злого умысла. А ее действия были спровоцированы непропорциональным использованием сотрудниками МВД физической силы, угрозой применения спецсредств.

Они также указывают, что рассмотрение дела проходило с нарушением принципов справедливого судебного разбирательства, а озвученная мера наказания непропорциональна правонарушению, в котором Херше была признана виновной.

— Очевидно, что именно в связи с наличием политических мотивов со стороны власти, Наталья Херше была селективно лишена свободы по сравнению с другими лицами.

В связи с этим правозащитники признают Наталью Херше политзаключенной и требуют пересмотреть приговор, который вынес ей суд, с соблюдением принципов справедливого судебного разбирательства, освободить ее из-под стражи с применением других мер обеспечения явки в суд.

Напомним, во вторник, 22 декабря вопрос об освобождении Натальи Херше поднимал глава МИД Швейцарии во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена», — написал после разговора глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в своем Twitter.

Наталья Херше 7 декабря была приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса). 19 сентября во время женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика. По приговору суда она должна также выплатить пострадавшему тысячу рублей. Херше свою вину не признала.