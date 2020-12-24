Аграрии и льнозаводы смогут приобретать дизтоплипо по дешевке

Источник материала: Tut.by

Власти освободили от акцизов дизельное топливо в количестве, не превышающем 505 тысяч тонн в год, которое «Белоруснефть» реализует сельхозпредприятиям и льнозаводам. Это следует из указа № 479 от 22 декабря.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Документ принят «в целях минимизации финансовых затрат сельскохозяйственных организаций и льнозаводов».

«При использовании (реализации, передаче) не по целевому назначению дизельного топлива плательщиками акцизов признаются организации, входящие в состав ПО „Белоруснефть“, и (или) организации, обслуживающие сельское хозяйство, допустившие такое нецелевое использование (реализацию, передачу)», говорится в указе.

Персональная ответственность за включение колхозов, льнозаводов и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, в перечни получателей дизтоплива по льготным ценам возложена на губернаторов.