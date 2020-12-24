Власти допускают снижение золотовалютных резервов за 2021 год до 6 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти прогнозируют, что золотовалютные резервы Беларуси на 1 января 2022 года составят не менее 6 млрд долларов. Это следует указа № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год», который Александр Лукашенко подписал 22 декабря.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк совместно с правительством в 2021 году продолжит работу по поддержанию уровня международных резервных активов Республики Беларусь и улучшению их структуры в части уменьшения долговой составляющей», говорится в указе.

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2020 года составили 7,3 млрд долларов в эквиваленте, снизившись за ноябрь на 109,2 млн долларов.

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение ЗВР Беларуси с 7,4 млрд долларов в 2020 году до 6,2 млрд долларов в 2022 году. Усиление политических волнений в Беларуси может обусловить дополнительное давление на международные резервы и привести к оттоку депозитов, что повышает риски для макроэкономической и финансовой стабильности, говорится в пресс-релизе к обзору агентства «Политический кризис в Беларуси оказывает давление на рейтинги». Однако альтернативные источники финансирования и запас денежных средств сглаживают риски, связанные с финансированием, на ближайшее время.

Согласно указа № 481, монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Рублевая денежная база увеличится в 2021 году на 10−13%, говорится в документе.

Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Из указа следует, что «сохранится направленность действий на стимулирование экономических агентов к проведению операций приоритетно в национальной валюте, что будет способствовать снижению уровня валютизации кредитно-депозитного рынка». К концу 2021 года удельный вес кредитов в белорусских рублях в совокупной структуре кредитов должен составить не менее 50%.

Курсовая политика, как и ранее, «будет проводиться в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также приобретение иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов».