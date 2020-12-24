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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Не ясно, когда она отправится в Минск
24.12.2020 08:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госдепартамент сообщил в среду, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси.
Сенат Конгресса 15 декабря утвердил кандидатуру Фишер на должность главы руководителя диппредставительства в Минске. Однако до конца не ясно, когда дипломат может отправиться в белорусскую столицу.
«Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом», —
В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил журналистам, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер.
При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отмечал, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.
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Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Не ясно, когда она отправится в Минск
При этом пока не ясно, когда дипломат может отправиться в Минск
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