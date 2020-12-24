В Минске прошел «Оскар белорусского бизнеса»

23 декабря 2020 г. в Минске состоялось вручение наград лауреатам отечественного бизнес-конкурса «Человек Дела-2020». Конкурс, давно именуемый в деловой среде «Оскаром белорусского бизнеса», проводится уже четверть века, и на сегодняшний день обладателями этого звания стали более 300 предпринимателей.

Традиция определения лучших владельцев бизнеса и топ-менеджеров Беларуси была заложена еще в 1996 году. За это время отечественная бизнес-среда сделала серьезный шаг вперед. Лауреаты конкурса, которые вносят значимый вклад в развитие внешнеэкономических связей страны, содействуют развитию ее промышленного и аграрного производства, разрабатывают и применяют инновационные технологии и бизнес-модели, были награждены почетными дипломами и призами — композицией «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Подводя итоги уходящего года, общественный совет конкурса по традиции назвал имена 12 новых обладателей звания «Человек дела-2020», причем, что особенно приятно, треть из них — представители прекрасной половины человечества.

Кроме экономических показателей, учитывались и личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. А также гибкость и устойчивость — необходимые условия, которые позволяют предпринимателям быть генераторами новых идей в сегодняшней модели бизнеса.

Лауреаты конкурса «Человек Дела-2020»:

Сергей Недбайлов

Директор СП «Санта Бремор» ООО — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси»

Елена Антони

Председатель Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны»

Олег Теслюк

Директор ООО «Агропродукт» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси»

Луиджи Лопес

Директор ИООО «Фриза Индастри» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За активное привлечение и эффективное использование инвестиций»

Наталья Никандрова

Представитель ИООО "Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи" - лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси»

Владимир Давидович

Директор ООО «Минский городской технопарк» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития»

Евгений Вайцехович

Генеральный директор ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления»

Татьяна Лисицкая

Директор агентства маркетинговых исследований МАSMI - лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За высокое качество бизнес-услуг»

Александр Кохан

Директор ООО «Блюминг» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях»

Иван Данченко

Генеральный директор СОАО «Коммунарка» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках»

Ирина Сережонок

Соучредитель и коммерческий директор ООО «Суомитрейд» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации «За успешный старт в ретейл-сегменте современной технологической одежды для детей»

Илья Королевич

Директор ЧТУП «Бурштат» — лауреат конкурса «Человек Дела 2020» в номинации — «За поддержание высокого стандарта зарубежных марок на отечественном рынке»