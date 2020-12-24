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Эксперты: биткоин упадет на 35 % в ближайшие недели
24.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Биткоин упадет на 35 %, то есть до 15 тысяч долларов за монету. Такой прогноз дают международные аналитики на ближайшие недели. Также эксперты считают: инвесторы могут избежать серьезных потерь, если успеют продать активы до обвала котировок.
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Биткоин упадет на 35 %, то есть до 15 тысяч долларов за монету. Такой прогноз дают международные аналитики на ближайшие недели. Также эксперты считают: инвесторы могут...
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