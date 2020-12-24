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ВВП Минской области составил 99,9 %

24.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

100 процентов! Без одной десятой… Так оценил показатели работы экономики столичного региона ее глава Александр Турчин. Несмотря на пандемию и падение общего ВВП страны, центральная область нивелирует суммарные показатели. Понятно, на регион работают такие гиганты, как БелАЗ или Беларуськалий, коих вирус существенно пошатнуть не смог. При этом приходится прикладывать вдвое больше усилий, чтобы достичь, увы, меньшего. Область удержалась за счет строительства, АПК и розничной торговли.

Сегодня все усилия направлены на то, чтобы регион развивался равномерно. И в сравнении со столицей, и в разрезе других областей. Это касается и дифференциации оплаты труда между областями. Какова сейчас средняя заработная планка, а кто в аутсайдерах? Об этом и не только Александр Турчин - в интервью "Сферы интересов" (видео).         

 

 
 
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100 процентов! Без одной десятой… Так оценил показатели работы экономики столичного региона ее глава Александр Турчин. Несмотря на пандемию и падение общего ВВП...
 
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