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"Амкодор" создает новый тип трактора

24.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Реальный сектор по аграрной линии прирастает новыми предприятиями. "Амкодор" расширяет сферу своего влияния. Плюс два новых завода! Ставка на инновации. Более 500 конструкторов холдинга работают на эту задачу. В частности, компания готовится представить рынку принципиально новый вид трактора. О презентации пока говорить преждевременно. Машина на стадии проекта.

Напомним, несколько лет назад "Амкодор" буквально обескуражил (в хорошем смысле) заявлениями о разработке своего трактора. Но при этом заверил: конкурировать на одном поле с производителем известных "Беларусов" не будет. Ну что ж, увидим. И новую машину от "Амкодора", и другие новинки будущего аграрного сезона в репортаже Алексея Кондратенко.     

Новинки сельхозмашиностроения

Надежность в работе, доступность сервиса, а главное - высокая производительность. К белорусской сельхозтехнике, работающей на полях и фермах страны, предъявляются серьезные требования. Конкуренция - еще один стимул к совершенству.

По такому принципу в Дзержинске работают три производителя сельхозтехники, агрегатов и оборудования холдинга "Амкодор". Производство наукоемкое: только на заводе "Семаш" в этом году конструкторы создали 13 единиц нового оборудования. Среди них ноу-хау ведущего инженера-конструктора Виктора Савича. От того, когда и каким образом минеральные удобрения попадут в землю, зависят будущие урожаи.

Виктор Савич, ведущий инженер-конструктор предприятия "АМКОДОР-СЕМАШ": "Это наше ноу-хау для того, чтобы машина вносила удобрения в любую погоду. Мы применили водоотталкивающие материалы, которые помогают не забиваться конструкциям и механизмам".

Сегодня в линейке компании более 250 видов и модификаций машин, агрегатов и оборудования. Часть техники оптимизирует труд животноводов. К рациону и кормлению тех же коров нужно подходить с умом.

Сергей Юзефович, главный конструктор сельхозмашин предприятия "АМКОДОР-СЕМАШ": "Этот прицеп со специальными датчиками, которые с точностью до 10 килограммов варьируют специальные добавки, витаминные комплексы, для того чтобы животное чувствовало себя хорошо и была максимальная отдача".

Олег Корсак, гендиректор предприятия "АМКОДОР-СЕМАШ": "На базе "АМКОДОР-СЕМАШ" создан центр компетентности по освоению и разработке новых видов машин для сельскохозяйственного производства. "АМКОДОР-СЕМАШ" постоянно ведет работу по модернизации производств. Для развития холдинга инвестировано более 40 миллионов рублей".

Еще одна из новинок 2020 года - "Лилея" - мобильная зерноочистительная линия. Этакий мини-завод на колесах. Такая техника нужна аграриям для получения качественных семян из полученного с полей зерна.

Эта разработка предприятия "Элезер" производит до 5 тонн семян в час буквально в полевых условиях.

Андрей Князев, гендиректор предприятия "Элезер": "Для ее эксплуатации не потребуется дорогостоящих проектных и строительных работ, как это необходимо для стационарной зерноочистительной линии. В агрегате с тракторами она может быть доставлена на комплексы и площадки. Это оптимизирует логистику по перевозке зерна".

Сами же зерносушильные очистительные комплексы производят в городе Крупки. Накануне после модернизации здесь открылся большой цех завода "Амкодор-Можа". Такая продукция также ориентирована и на экспорт.

Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Продаем машины, в том числе и послеуборочной обработки зерна, в такие страны, как Франция, Германия, Австрия, Литва, Латвия. А в целом мы продаем наши машины более чем в 30 стран мира. Мы разработали стратегию развития холдинга на 3 года, которая предусматривает проектирование и производство 120 машин. Для различных экономик: лесных, сельскохозяйственных, коммунальных, дорожно-строительных".

Весной на полях Минской области пройдут тест-драйв и новейшие посевные агрегаты. Их производительность - 12 гектаров в час - самая высокая среди аналогичных машин.



 
 
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Реальный сектор по аграрной линии прирастает новыми предприятиями. "Амкодор" расширяет сферу своего влияния. Плюс два новых завода! Ставка на инновации. Более 500...
 
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