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Столичные квартиры прибавили в цене
24.12.2020 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о новостройках. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке прибавило в цене 0,4 %. В итоге 1306 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы, напротив, просела незначительно - на 0,1 %. 1334 доллара его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 28 долларов.
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Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о новостройках. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке прибавило в цене 0,4 %. В...
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