Источник материала: БT

Столичные квартиры прибавили в цене. Речь идет о новостройках. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке прибавило в цене 0,4 %. В итоге 1306 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы, напротив, просела незначительно - на 0,1 %. 1334 доллара его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 28 долларов.