Ущерб от контрафактной продукции оценивают в 3 % ВВП

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Ежегодно мировая экономика теряет от контрафактной продукции до 3 % ВВП. Таковы экспертные оценки. В абсолютных цифрах это триллионы долларов. В частности, к 22 году общий экономический ущерб от контрафакта может составить порядка 5 триллионов. И это не только товарная номенклатура, как принято считать. Потери сравнимы еще и с цифровым пиратством, которое сегодня не знает границ.

Каждый год эксперты разных стран объединяет международный форум "Антиконтрафакт". Это площадка, на которой обсуждают практические шаги в борьбе с фальсифицированной продукцией, противодействие незаконному обороту табачной продукции, вопросы маркировки товаров. В Евразийском союзе, кстати, развивают такой механизм прослеживаемости и маркировки товаров. Это поставило заслон "серому" рынку. Пилотным проектом в этой сфере стала маркировка дорогих изделий их меха. Позже средствами идентификации было решено маркировать обувь. И этот список растет… Вот яркий пример, как технологии помогают в борьбе с подделками. Но есть и другая сторона медали "технологичности" нынешнего времени.

Наш репортаж с площадки "Антиконтрафакта-2020". О главном - Алина Лаппо.



Более 500 экспертов из 15 стран приняли участие в VIII Международном форуме "Антиконтрафакт-2020", который накануне проходил в гибридном формате в Минске . Делегаты обсуждали и рассматривали меры на законодательном уровне, необходимые для эффективной борьбы с подделками.

Сегодня рынок незаконной продукции стремительно растет. Среди традиционных сфер, где процветают подделки,- алкогольная продукция (в некоторых странах – до 40 % рынка), табачные изделия, одежда и бытовая техника. А с динамичным развитием цифровой среды возникают новые вопросы защиты интеллектуальной собственности. К слову, в прошлом году итогом форума стала резолюция, которая легла в основу новых законов о защите интеллектуальной собственности. А уже в этом году делегаты обсуждали их практическое применение.

В последнее время замечены серьезные подвижки в защите интеллектуальной собственности. Все чаще люди используют лицензионное программное обеспечение. Что касается фальшивой алкогольной продукции, то здесь белорусам тоже нет нужды волноваться – рынок надежно защищен от контрафакта.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ущерб от контрафактной продукции оценивают в 3 % ВВП Ежегодно мировая экономика теряет от контрафактной продукции до 3 % ВВП. Таковы экспертные оценки. В абсолютных цифрах это триллионы долларов. В частности, к 22 году...

В Евразийском союзе каждый год выявляют больше 20 миллионов единиц контрафактной продукции. Ущерб мировой экономики от поддельной продукции в прошлом году составил 500 миллиардов долларов. Внушительная цифра говорит о том, что государствам необходимо еще больше консолидироваться в борьбе с контрафактом.