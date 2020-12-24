Источник материала: БT

Сбор вторресурсов в Беларуси растет. За год в секторе он составил 2,5 %. И прогноз на год еще плюс 2,5 %. Стоит отметить, что в Беларуси установлено свыше 170 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов в многоквартирном жилом фонде. И география их установки расширяется. Кроме того, развивается раздельный сбор мусора и в частном секторе: только в этом году более 40 районов страны получат свыше 350 тысяч контейнеров.