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Сбор вторресурсов в Беларуси растет

24.12.2020 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сбор вторресурсов в Беларуси растет. За год в секторе он составил 2,5 %. И прогноз на год еще плюс 2,5 %. Стоит отметить, что в Беларуси установлено свыше 170 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов в многоквартирном жилом фонде. И география их установки расширяется. Кроме того, развивается раздельный сбор мусора и в частном секторе: только в этом году более 40 районов страны получат свыше 350 тысяч контейнеров.
 
 
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Сбор вторресурсов в Беларуси растет. За год в секторе он составил 2,5 %. И прогноз на год еще плюс 2,5 %. Стоит отметить, что в Беларуси установлено свыше 170 тысяч...
 
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