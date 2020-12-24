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Белорусские банки поменяют график работы в праздники

24.12.2020 15:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. В период рождественских и новогодних выходных банки в Беларуси внесли изменения в режим обслуживания. Некоторые сервисы, в том числе по снятию наличных денег, будут недоступны, информируют официальные порталы финансовых структур.

© Sputnik / Илья Питалев
Опубликован график работы поликлиник и аптек в новогодние праздники

Так, в ночь ближайшей субботы и воскресенья Беларусбанк в связи с необходимостью запланировал проведение технологических работ.

"В период времени с 23:00 26 декабря 2020 до 07:00 27 декабря 2020 в подразделениях банка и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов)", – сообщает сайт Беларусбанка.

31 декабря подразделения банка будут обслуживать посетителей до 14:00, 1 и 2 января объявлены выходными. Но это не затронет работу сети банкоматов и инфокиосков. Правда, стоит напомнить, что с первых дней 2021 года Беларусбанк вводит комиссию за снятие наличных в БПС-СБербанке.

В работе Белагропромбанка существенных изменений нет. Но клиентам рекомендуют заранее запастись наличными и не откладывать погашение кредитов - это позволит избежать лишних хлопот в случаи перегрузки оптоволоконных сетей или неполадок торговых терминалов.

Там также напомнили о соблюдении правил финансовой безопасности: в частности, при получении текстовых сообщений, рассылки в мессенджерах и соцсетях, звонков с неизвестных номеров не разглашать сеансовые пароли, ПИН-коды, логины и другие реквизиты банковских пластиковых карт. При любых подозрениях можно обращаться в контакт-центр - он будет работать и в праздничные дни.

Кассы Приорбанка в торговых сетях Беларуси будут работать все выходные. А вот отделения на праздники закроются. 25 декабря будет не доступен номер контакт-центра, а 31 декабря подразделения будут обслуживать клиентов до 15:00.

© Sputnik Беларусь / Инфографика
Переносы выходных в декабре

В пресс-службе Белинвестбанка сообщили, что работа некоторых подразделений 25 декабря осуществляться не будет. С графиком обслуживания клиентов в зависимости от региона можно ознакомиться на сайте банка. В этот же день также выходной и в БПС-Сбербанке. В субботу и воскресенье (26 и 27 декабря) график работы будет как в обычные выходные.

Стоит отметить, что белорусские банки график работы в выходные и праздничные дни, как правило, устанавливают по республиканскому календарю, утвержденному Советом министром Беларуси. Вместе с тем уточнить время работы того или иного подразделения можно на официальных сайтах банков.

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Теги: Минск
 
 
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Будет сокращено время работы отделений, а некоторые с 1 января введут новые правила обслуживания клиентов.
 
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