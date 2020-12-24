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В 2021 году дважды подорожает коммуналка

24.12.2020 15:51 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минфин сообщил, что в 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июня.

По информации ведомства, увеличение тарифов не превысит 5 долларов из расчета на стандартную двухкомнатную квартиру с тремя жильцами.

Однако не поясняется, какие именно услуга ЖКХ подорожают. С 1 июня, скорее всего, повысят тарифы на отопление.

В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В 2019 и 2020 годах цены поднимались дважды. Причём в текущем году суммарно тарифы поднялись на 5 долларов, такой же прирост обещают и в следующем году.

Чиновники заявляют, что в 2021 году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.

Напомним, планировалось, что тарифы на коммуналку будут подниматься каждый год с 2016 по 2020 таким образом, что к концу 2020 года население будет возмещать 75% затрат на оказание услуг.

 
 
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Минфин сообщил, что в 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июня.
 
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