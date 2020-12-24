В 2021 году дважды подорожает коммуналка

Минфин сообщил , что в 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июня.

По информации ведомства, увеличение тарифов не превысит 5 долларов из расчета на стандартную двухкомнатную квартиру с тремя жильцами.

Однако не поясняется, какие именно услуга ЖКХ подорожают. С 1 июня, скорее всего, повысят тарифы на отопление.

В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В 2019 и 2020 годах цены поднимались дважды. Причём в текущем году суммарно тарифы поднялись на 5 долларов, такой же прирост обещают и в следующем году.

Чиновники заявляют, что в 2021 году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.