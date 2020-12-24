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Суд отказался менять формулировку причины увольнения экс-посла Беларуси в Аргентине

24.12.2020 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Минска отказал экс-послу Беларуси в Аргентине Владимиру Астапенко в иске к МИД об изменении формулировки его увольнения, сообщил TUT.BY адвокат экс-посла Сергей Зикрацкий.


Фото: НАУ

— Суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Суд решил Астапенко Владимиру Аркадьевичу в удовлетворении исковых требований к МИД Республики Беларусь отказать, — зачитала решение суда судья Ольга Шодор. — Проверив обстоятельства увольнения истца, суд пришел к выводу, что у нанимателя имелись основания для освобождения истца от должности в связи с совершением проступка, не совместимого с нахождением на дипломатической службе. Оснований на изменение формулировки на п. 1 ст.41 Трудового кодекса не имеется. На основании изложенного суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Бывший дипломат через суд требовал изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе» на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».

Сам бывший дипломат находится в Варшаве, в суде его интересы представляет адвокат Сергей Зикрацкий. Защитник еще до заседания подал два ходатайства в суд с просьбой организовать участие Астапенко в процессе по видеосвязи.

Судья Ольга Шодор ходатайство не удовлетворила, сославшись на то, что «у суда нет такой технической возможности».

Защитник отмечал в суде, что неоднократные попытки узнать, какой проступок совершил Астапенко в должности посла, не увенчались успехом и просил, чтобы суд истребовал в Совмине, который отвечает за этот вопрос, сведения о внесении им предложения об освобождении Астапенко от должности посла и сведения о проступке, на основании которого было принято решение об освобождении его от должности.

Напомним, Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Астапенко в корне не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и хочет через суд изменить формулировку причины увольнения.

 
Теги: Минск
 
 
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