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Коммунальные услуги будут дорожать в Беларуси в 2021 году дважды

24.12.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Министерство финансов подготовило документы на повышение тарифов ЖКУ в 2021 году, говорится в отчете ведомства по основным направлениям бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021-2023 годы.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Какие конкретно услуги должны подорожать, не сообщается, но ясно одно: тарифы будут повышать дважды раз в полугодие – 1 января и 1 июня.

В Беларуси ежегодно с нового года увеличивают тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую "двушку" с тремя проживающими в ней людьми.

Напомним, в 2019 и 2020-м тарифы на коммуналку также повышали в два этапа. В нынешнем году сначала изменили цены на услуги газо- и электроснабжения, а также воду, капремонт, санитарное содержание подъездов и подвалов, вывоз мусора, а во втором полугодии подорожало теплоснабжение – отопление и горячая вода.

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Теги: Минск
 
 
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Рост тарифов не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.
 
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