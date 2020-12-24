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Как перевести деньги с карты на карту за 5 копеек

24.12.2020 16:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пользователи приложения МТС Деньги в период новогодних праздников могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией - 5 копеек в независимости от суммы перевода. 

Это совместная акция МТС и Банка БелВЭБ. Специальным предложением можно воспользоваться с 24 декабря 2020 по 4 января 2021 года.

Отправить и получить перевод смогут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Для осуществления перевода достаточно знать реквизиты карточки или номер телефона получателя. Услугой можно воспользоваться через мобильное приложение МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by.

Чтобы перевести деньги в приложении МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by, необходимо выбрать раздел «Переводы на карту». Далее - «По реквизитам карты» и перейти на форму перевода «БелВЭБ» или «По номеру телефона».

В открывшейся форме перевода «По реквизитам карты» нужно ввести номер карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а после - реквизиты карты получателя.

Если перевод денег на карту осуществляется по номеру телефона, достаточно указать имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Комиссия за услугу перевода денег - 5 копеек в независимости от суммы перевода и банков, которые участвуют в транзакции.

Подробнее о сервисе МТС Деньги можно посмотреть здесь.

 
 
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Пользователи приложения МТС Деньги в период новогодних праздников могут переводить деньги с карты на карту с фиксированной комиссией - 5 копеек в независимости от...
 
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