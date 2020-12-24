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Снова по пятьсот: Белстат назвал среднюю зарплату белорусов за ноябрь
24.12.2020 16:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек - Sputnik. Средняя заработная плата в Беларуси в ноябре составила 1300,5 рубля, такие данные обнародовал в четверг Белстат.
© Sputnik / Григорий Сысоев
По сравнению с октябрем средний доход в Беларуси увеличился на 15,5 рубля. При этом в долларовом эквиваленте он не изменился и составил 503 доллара по текущему курсу Нацбанка.
Ранее Минэкономики
Во вторник стало известно, что с 1 января 2021 года будет
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По сравнению с октябрем средний доход в Беларуси увеличился на 15,5 рубля. При этом в долларовом эквиваленте он не изменился.
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