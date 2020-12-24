Снова по пятьсот: Белстат назвал среднюю зарплату белорусов за ноябрь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек - Sputnik. Средняя заработная плата в Беларуси в ноябре составила 1300,5 рубля, такие данные обнародовал в четверг Белстат.

По сравнению с октябрем средний доход в Беларуси увеличился на 15,5 рубля. При этом в долларовом эквиваленте он не изменился и составил 503 доллара по текущему курсу Нацбанка.

Ранее Минэкономики заявляло , что в сравнении с прошлым годом доходы белорусов выросли на 8%, а Белстат отмечал рост располагаемых доходов белорусов – за 10 месяцев они выросли на 4,6%.

Во вторник стало известно, что с 1 января 2021 года будет повышен размер минимальной зарплаты: он будет составлять 400 рублей. Кроме того, в бюджет заложено увеличение оплаты труда для ряда категорий бюджетников.

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