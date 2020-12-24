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МИД Беларуси об американских санкциях: США насаждают в Беларуси «диктатуру прав человека»
24.12.2020 17:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США своими санкциями насаждают в Беларуси «диктатуру прав человека», и ответ не заставит себя ждать. Об этом говорится
МИД считает, что введение США 23 декабря дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц — решение эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел.
— Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке, — указывает белорусское внешнеполитическое ведомство.
Там уверены, что инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с белорусской стороны уже подготовлены и будут введены в действие.
— Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса, — заявили в МИД Беларуси.
США накануне
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Там уверены, что инструмент санкций - заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с белорусской стороны уже подготовлены и будут введены в...
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