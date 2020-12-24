МИД Беларуси об американских санкциях: США насаждают в Беларуси «диктатуру прав человека»

Источник материала: Tut.by

США своими санкциями насаждают в Беларуси «диктатуру прав человека», и ответ не заставит себя ждать. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, размещенном на официальном сайте ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

МИД считает, что введение США 23 декабря дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц — решение эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел.

— Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны. Более того, насаждаемая американцами «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке, — указывает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Там уверены, что инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с белорусской стороны уже подготовлены и будут введены в действие.

— Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса, — заявили в МИД Беларуси.

США накануне расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, включив в него некоторые силовые структуры и ЦИК, а также замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. Также стало известно, что Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси.