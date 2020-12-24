Лукашенко установил новые тарифы на услуги ЖКХ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Белорусский лидер подписал указ №490 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год".

Новые тарифы в расчете на обычную двушку с тремя проживающими в ней, если не будет превышаться нормативное потребление воды, электричества и других услуг увеличатся на сумму около пяти долларов.

Повысятся тарифы традиционно в два этапа. С начала 2021 году станут дороже на 4,2 доллара услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений, возмещение расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара увеличатся тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

"В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий", - заверили в пресс-службе главы государства.

Власти предоставят субсидии белорусам при условии, что сумма платежей за коммуналку превысит 20% среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - на селе.

По официальной информации за десять месяцев текущего года жилищные субсидии получили более 20 тысяч семей на общую сумму 1,36 миллиона рублей. При этом среднее значение такой выплаты – 5,54 рубля на одну семью.