Минэнерго: цена на газ для Беларуси на 2021 год будет «практически на уровне 2020 года»

Источник материала: Tut.by

«Газпром» и Беларусь определили порядок формирования цен на газ на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба российской газовой монополии.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошли переговоры министра энергетики Виктора Каранкевича и посла Беларуси в России Владимира Семашко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», уточнила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Стороны цену не раскрыли.

Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в 127 долларов за тысячу кубометров.