ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минэнерго: цена на газ для Беларуси на 2021 год будет «практически на уровне 2020 года»

24.12.2020 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Газпром» и Беларусь определили порядок формирования цен на газ на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба российской газовой монополии.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошли переговоры министра энергетики Виктора Каранкевича и посла Беларуси в России Владимира Семашко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», уточнила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Стороны цену не раскрыли.

Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в 127 долларов за тысячу кубометров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Газпром» и Беларусь определили порядок формирования цен на газ на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба российской газовой монополии.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко установил новые тарифы на услуги ЖКХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика