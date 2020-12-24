Synesis переименует не попавшие под санкции ЕС «созвучные» компании

Источник материала: Tut.by

Попавшая под санкции ЕС белорусская IT-компания «Синезис» переименует ряд «созвучных» структур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Фото: пресс-служба «Синезис»

«В Республике Беларусь зарегистрирован ряд компаний, не входящих в структуру ООО „Синезис“, но имеющих в своем названии слово „Синезис“. Во избежание потенциальных проблем у незатрагиваемых пакетом санкций компаний и их партнеров, но которые могут возникнуть из-за ситуации вокруг Synesis LLC, принято решение о переименовании компаний», — говорится в сообщении. При этом «изменения в наименовании не коснутся юридических лиц в группе компаний, которые попадают под санкции».

«Синезис» попала в третий пакет санкций, которые Евросоюз принял в отношении лиц и компаний, которых считают причастными к фальсификации президентских выборов, подавлению гражданского общества и насилию в отношении участников протестов.

В Совете ЕС считают , что компания предоставила белорусским властям платформу KiPod для видеонаблюдения и распознавания лиц, что «возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси». КГБ и МВД указаны как пользователи системы, созданной Synesis. Таким образом, компания «получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его». Гендиректор Synesis Александр Шатров публично критиковал протестующих против режима Лукашенко и релятивизировал отсутствие демократии в Беларуси. Сотрудникам Synesis запрещено общаться на белорусском языке, что возлагает на компанию ответственность за нарушение трудовых прав, говорится в обосновании совета ЕС.

Ранее в Synesis подчеркивали , что для включения компании в санкционный список Евросоюза «нет никаких юридических или рациональных оснований». Причина, указанная Советом ЕС, «глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц, которыми занимается компания». Решение еврочиновников «основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях».

В группу компаний Synesis, основанную в 2007 году в Минске уроженцами России Александром Шатровым и Николаем Птицыным, входят 4 резидента Парка высоких технологий в Минске, два резидента московского инновационного парка «Сколково», компания-оператор в Казахстане и фирма в США. Компании разрабатывают платформы умного города, системы контроля доступа, продукты управления, мессенджеры, онлайн-игры. Под управлением Synesis работает более 400 человек. В 2018—2020 годах компания успешно проявила себя в частно-государственном партнерстве в Беларуси.