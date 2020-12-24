ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арестованы счета расположенного в Литве санатория «Беларусь». Причина: санкции Евросоюза

25.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Счета санатория «Беларусь», который находится в литовском Друскининкае, были арестованы. Как сообщает издание Respublika, произошло это еще 18 декабря.


Фото: sanatoriums.com

Санаторий «Беларусь», напомним, принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в шведском Swedbank. 18 декабря они были арестованы.

— Нас заранее никто не предупреждал, мы не получали никаких писем, что счета были арестованы, мы узнали только после попытки осуществить переводы, — рассказал изданию директор санатория Илья Епифанов.

По его словам, им объяснили, что счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси.

— Мы специально посетили страницу ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции. О санатории в Друскининкае нет ни слова. Тем не менее мы не можем использовать деньги компании, хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода, — говорит Епифанов.

Впрочем, в банке уверяют, что клиент был проинформирован об аресте счетов.

Напомним, ЕС принял уже три пакета санкций против Беларуси. В первом, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении 29 человек и семи юридических лиц.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санаторий «Беларусь», напомним, принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в шведском Swedbank. 18 декабря они были арестованы.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Synesis переименует не попавшие под санкции ЕС «созвучные» компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика