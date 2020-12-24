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Арестованы счета расположенного в Литве санатория «Беларусь». Причина: санкции Евросоюза
25.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Счета санатория «Беларусь», который находится в литовском Друскининкае, были арестованы. Как
Санаторий «Беларусь», напомним, принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в шведском Swedbank. 18 декабря они были арестованы.
— Нас заранее никто не предупреждал, мы не получали никаких писем, что счета были арестованы, мы узнали только после попытки осуществить переводы, — рассказал изданию директор санатория Илья Епифанов.
По его словам, им объяснили, что счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси.
— Мы специально посетили страницу ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции. О санатории в Друскининкае нет ни слова. Тем не менее мы не можем использовать деньги компании, хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода, — говорит Епифанов.
Впрочем, в банке уверяют, что клиент был проинформирован об аресте счетов.
Напомним, ЕС принял уже три пакета санкций против Беларуси. В первом, который был принят ЕС 2 октября,
17 декабря Евросоюз
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Санаторий «Беларусь», напомним, принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в шведском Swedbank. 18 декабря они были арестованы.
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