Беларусь и «Газпром» договорились о цене на газ

Протокол о формировании цены на российский газ для Беларуси в 2021 году был подписан в Санкт-Петербурге 24 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Документ подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Отмечается, что в переговорах участвовал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В пост-релизе «Газпром» не указал в пресс-релизе цену поставок, передает РИА Новости.

Однако пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что согласованная цена находится «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой», зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.

Между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку.

Цена российского сырья для Беларуси составляет $127 за тысячу кубометров, при этом Минск настаивал на ее снижении.

О том, что переговоры о цене на российский газ для нашей страны продолжаются, сообщалось 16 декабря.

Вопрос стоимости российского газа для Беларуси всегда был болезненным. В начале февраля нынешнего года Александр Лукашенко заявил , что Россия обманула Беларусь, так как обещала перевести нашу страну на внутрироссийские цены.

29 мая стало известно , что «Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.