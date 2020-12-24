|
Беларусь и «Газпром» договорились о цене на газ
25.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Протокол о формировании цены на российский газ для Беларуси в 2021 году был подписан в Санкт-Петербурге 24 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Документ подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Отмечается, что в переговорах участвовал посол Беларуси в России Владимир Семашко.
В пост-релизе «Газпром» не указал в пресс-релизе цену поставок,
Однако пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что согласованная цена находится «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой», зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.
Между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку.
Цена российского сырья для Беларуси составляет $127 за тысячу кубометров, при этом Минск настаивал на ее снижении.
О том, что переговоры о цене на российский газ для нашей страны продолжаются,
Вопрос стоимости российского газа для Беларуси всегда был болезненным. В начале февраля нынешнего года Александр Лукашенко
29 мая стало
Еще по теме
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протокол о формировании цены на российский газ для Беларуси в 2021 году был подписан в Санкт-Петербурге 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)