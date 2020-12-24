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Green в Минске обрушил цены на новогодние игрушки, елки и украшения

25.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске еще не появился Дед Мороз, но уже резко снизили цены на елки, украшения, сувениры и игрушки. Сэкономить до 53% предложили в магазинах Green, чтобы, несмотря ни на что, каждый мог встретить Новый год в праздничной атмосфере. Скидки действуют не на узкий список, а сразу на все товары из праздничных категорий.

В сети Green, видимо, вспомнили о народной мудрости: как встретишь Новый год – так его и проведешь. Распродажи затронули товары, без которых не обходится ни один новогодний праздник. Так, на 30% подешевели искусственные елки, украшения и сувениры. Ощутимо низкие цены на них будут действовать до 12 января.

А еще с 25 по 27 декабря в магазинах Green будет доступен кэшбек в 50% при покупке любых игрушек. Половину суммы вернут на бонусную карту, так что ею можно будет оплачивать последующие покупки.

«Мы просто хотим, чтобы белорусы, несмотря на сложности уходящего года, встретили Новый год в праздничной обстановке. И для этого помогаем к нему подготовиться – от стола до подарков. Теперь не надо ходить по разным магазинам: всё, что нужно, можно приобрести в любом магазине Green и заодно сэкономить. И встретить 2021-й год таким, каким бы вы хотели его видеть», – отмечают в сети Green.

Снижены цены и на продукты питания. В частности, подешевели икра, сыры, масло, колбасы, рыба и горошек с кукурузой. Скидки составляют в среднем около 30%, а на отдельные товары доходят до 53%. А с 29 по 31 декабря станет доступнее рыба: форель будет стоить 16,99 рубля за кило, слабосоленое филе этой рыбы от ТМ «Местное известное» – 8,99 за 300 граммов. Кило королевских креветок можно будет взять за 17,99 рубля.

На новогодних товарах в Минске можно сэкономить в всех магазинах Green.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске еще не появился Дед Мороз, но уже резко снизили цены на елки, украшения, сувениры и игрушки. Сэкономить до 53% предложили в магазинах Green, чтобы, несмотря ни на...
 
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